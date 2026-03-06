Відома телеведуча розповіла, як вирвалася з Дубая: "Починається другий обстріл" (фото)

Блогерка та телеведуча Валерія Крук, яка застрягла в Дубаї через атаки Ірану та закриття повітряного простору з 28 лютого, повідомила, що зрештою змогла вибратися з ОАЕ.

Зірка мережі вийшла на зв'язок в Instagram. Наразі вона перебуває вже в Болгарії.

Валерія Крук вилетіла з Дубая

"Друзі, вітаю вас всіх уже з Болгарії, сьогодні вночі прилетіла, і хочу поділитися тим, як я виїхала. Тому що це буде, по-перше, корисно багатьом українцям, які досі залишилися в Арабських Еміратах, ну і також задовольнити цікавість всіх інших. По-перше, я вкотре вдячна Богу за своїх друзів, за людей, які зустрічаються в житті. Саме друзі мені допомогли вилетіти", — зізналася Крук.

Виявилося, що друзі зірки мережі володіють туристичною компанією, тому зі своїми навичками та звʼязками змогли організувати і таку подорож, запропонувавши Крук виїзд з обстрілюваного Дубая.

Валерія Крук змогла вилетіти з Дубая Фото: Instagram

Обстріл перед вильотом

Коли з'явився варіант вилетіти до Софії (столиця Болгарії), Валерія вирішила ризикнути та за 40 хвилин уже "мчала" в аеропорт. Поїздка пройшла "весело", за словами телеведучої, адже після реєстрації на рейс почався обстріл міста.

"Всіх евакуюють в таку зону під бетонною стелею. Обстріл закінчився, дуже вдало Дубай вкотре відбив цю атаку. Нас повернули знову на посадку, і коли ми їхали в автобусі вже до літака, починається другий обстріл", — пригадала Крук.

Згодом літакам стали по черзі давати коридори для вильоту. За словами Валерії, їй було страшно летіти в таких обставинах.

"Ми пролітали над Саудівською Аравією, коротше так, знаєте, нервувалася я. Але все добре", — додала телеведуча.

Валерія Крук змогла вилетіти з ОАЕ Фото: Instagram

