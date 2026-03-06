MamaRika, яка застрягла в Дубаї, повідомила невтішні новини фанатам
Українська співачка MamaRika (Анастасія Середа), яка застрягла із сином у Дубаї через військові дії на Близькому Сході, повідомила про перенесення своїх концертів 7 і 8 березня.
Виконавиця вийшла на звʼязок в Instagram. Вона ніяк не може вибратися з ОАЕ.
MamaRika переносить концерти
"На превеликий жаль, не встигаю приїхати додому до перших концертів 7,8 березня, тому змушені їх перенести… Знаю, що ви хвилюєтеся, ситуація така: ми ще досі тут, з дня на день чекаємо виліт, кожен день він переноситься, постійно переноситься… Ми вже шукаємо різні варіанти", — повідомила артистка 6 березня.
MamaRika висловила надію, що скоро повернеться в Україну і перепросила за вимушене перенесення концертів. Вона наголосила, що всі квитки дійсні.
"Це не наша вина, ми ніяк не можемо на це вплинути", — сказала зірка сцени.
Раніше артистка повідомила, що разом з маленьким сином Давидом застрягла в обстрілюваному Дубаї. Попри війну в рідній країни, в Україні вони почувалися безпечніше.
"Привезла дитину вперше за 3 роки відпочити від вибухів, а вони наздогнали нас і тут. Вдома, при всій ситуації, відчуваємо себе в рази безпечніше, тому що впевнені в наших захисниках і ППО. А тут ми в чужій країні і не розуміємо, чого чекати, коли над головою постійно літає", — розповідала Анастасія.
