MamaRika, яка застрягла в Дубаї, повідомила невтішні новини фанатам

Українська співачка MamaRika (Анастасія Середа), яка застрягла із сином у Дубаї через військові дії на Близькому Сході, повідомила про перенесення своїх концертів 7 і 8 березня.

Виконавиця вийшла на звʼязок в Instagram. Вона ніяк не може вибратися з ОАЕ.

MamaRika переносить концерти

"На превеликий жаль, не встигаю приїхати додому до перших концертів 7,8 березня, тому змушені їх перенести… Знаю, що ви хвилюєтеся, ситуація така: ми ще досі тут, з дня на день чекаємо виліт, кожен день він переноситься, постійно переноситься… Ми вже шукаємо різні варіанти", — повідомила артистка 6 березня.

MamaRika висловила надію, що скоро повернеться в Україну і перепросила за вимушене перенесення концертів. Вона наголосила, що всі квитки дійсні.

"Це не наша вина, ми ніяк не можемо на це вплинути", — сказала зірка сцени.

MamaRika вийшла на звʼязок з Дубая Фото: Instagram

MamaRika повідомила про перенесення концертів Фото: Instagram

Раніше артистка повідомила, що разом з маленьким сином Давидом застрягла в обстрілюваному Дубаї. Попри війну в рідній країни, в Україні вони почувалися безпечніше.

"Привезла дитину вперше за 3 роки відпочити від вибухів, а вони наздогнали нас і тут. Вдома, при всій ситуації, відчуваємо себе в рази безпечніше, тому що впевнені в наших захисниках і ППО. А тут ми в чужій країні і не розуміємо, чого чекати, коли над головою постійно літає", — розповідала Анастасія.

За словами артистки, під час поїздки, яку вона планувала як відпочинок для дитини від постійних обстрілів в Україні, вони знову опинилися в небезпеці.

Санта Дімопулос розповіла про ситуацію в ОАЕ на фоні обстрілів зі сторони Ірану.

Крім того, блогерка Дарʼя Валеуліна розповіла про обстановку в ОАЕ 28 лютого.