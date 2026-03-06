Застрявшая в Дубае MamaRika сообщила неутешительные новости фанатам

Украинская певица MamaRika (Анастасия Середа), которая застряла с сыном в Дубае из-за военных действий на Ближнем Востоке, сообщила о переносе своих концертов 7 и 8 марта.

Исполнительница вышла на связь в Instagram. Она никак не может выбраться из ОАЭ.

MamaRika переносит концерты

"К большому сожалению, не успеваю приехать домой к первым концертам 7,8 марта, поэтому вынуждены их перенести... Знаю, что вы волнуетесь, ситуация такая: мы до сих пор здесь, со дня на день ждем вылет, каждый день он переносится, постоянно переносится... Мы уже ищем разные варианты", — сообщила артистка 6 марта.

MamaRika выразила надежду, что скоро вернется в Украину и извинилась за вынужденный перенос концертов. Она подчеркнула, что все билеты действительны.

"Это не наша вина, мы никак не можем на это повлиять", — сказала звезда сцены.

MamaRika вышла на связь из Дубая Фото: Instagram

MamaRika сообщила о переносе концертов Фото: Instagram

Ранее артистка сообщила, что вместе с маленьким сыном Давидом застряла в обстреливаемом Дубае. Несмотря на войну в родной стране, в Украине они чувствовали себя безопаснее.

"Привезла ребенка впервые за 3 года отдохнуть от взрывов, а они настигли нас и здесь. Дома, при всей ситуации, чувствуем себя в разы безопаснее, потому что уверены в наших защитниках и ПВО. А здесь мы в чужой стране и не понимаем, чего ждать, когда над головой постоянно летает", — рассказывала Анастасия.

