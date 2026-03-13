Велика авіакомпанія скасовує понад 1000 рейсів: що сталося

Зростання цін на пальне через конфлікт на Близькому Сході призвело до того, що велика авіакомпанія скоротила п'ять відсотків своїх рейсів.

Air New Zealand оголосила, що скоротить кількість рейсів протягом наступних двох місяців. Про це пише The Sun.

Авіакомпанія скасовує рейси

Виконавчий директор Air New Zealand Ніхіл Равішанкар заявив, що авіакомпанія скоротить свої послуги приблизно на п'ять відсотків. І це триватиме до початку травня 2026 року.

Це скорочення дорівнює приблизно 1100 рейсам, що, у свою чергу, вплине на 44 000 пасажирів з 1,9 мільйона.

Ніхіл Равішанкар пояснив: "Ми зосереджені на консолідації рейсів, які здійснюються, наприклад, не в години пік, або там, де є альтернатива, за допомогою якої ми можемо знову розмістити клієнтів".

Air New Zealand заявила, що більшість пасажирів, яких це стосується, будуть переведені на інші рейси.

Авіакомпанія не надала списку рейсів, яких це стосується, але деякі чиновники в Новій Зеландії повідомили, що внутрішні маршрути були змінені.

Равішанкар сказав: "Люди все ще хочуть дістатися до Європи, і через повітряний простір США ми можемо доставити їх до Європи, і саме на цьому ми зосереджені".

Ця заява з'явилася невдовзі після того, як Air New Zealand підвищила ціни у відповідь на зростання вартості палива.

Air New Zealand підвищила ціни у відповідь на зростання вартості палива Фото: Pixels

Зростання цін на паливо

Внутрішні рейси подорожчали на 10 доларів в один бік, короткомагістральні – на 20 доларів, а далекомагістральні – на 90 доларів.

Через конфлікт між США та Іраном вартість авіаційного палива значно зросла. До цього ціни становили близько 90 доларів за барель, а з того часу зросли до 200 доларів за барель.

Однак деякі авіакомпанії, такі як Ryanair, easyJet, British Airways та Virgin Atlantic, постраждали менше, оскільки вони забезпечили собі частину свого палива за фіксованими цінами на певний період часу.

