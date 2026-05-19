Війна столиць: чи стане обмін ударами між Києвом та Москвою одним із трендів літньої ескалації

Ну, може не розбомбити, але точно зірвати. Тому виходить, що Донні врятував Путіна від остаточної ганьби.

Путін цього не зрозумів, або зрозумів по-своєму й випустив 1500 дронів по Україні 13–14 травня.

Ми завдали удару у відповідь і Москва зрештою отримала своє. По суті, ми зараз вступаємо у фазу "війни столиць", під час якої буде відбуватись обмін ударами між Києвом та Москвою.

Психологічна перевага тут на боці киян. Ми вже побачили та відчули багато таких ударів. А Москва тільки зараз дізнається, що війна — це виявляється танок, який танцюють удвох.

Я думаю, що цей обмін ударами й буде одним з трендів літньої ескалації, до якої ми неухильно наближаємось. Все ще буде важко, але тепер є чим відповідати.

