Херсонский отсчет на 200-300-400. Какие потери у России с момента контрнаступления ВСУ

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

За прошлую неделю на херсонском плацдарме было ликвидировано более 1200 российских оккупантов. Грубо говоря, это две БТГр. Но это грубо. С другой стороны, это дает возможность оценить перспективу их дальнейшего удержания правобережной Херсонщины.

Помимо уничтоженных оккупантов, мы должны учитывать количество раненных, а оно всегда не меньше, а зачастую больше невозвратных потерь.

К сожалению, точной информацией по 300-м оккупантам на правобережье Херсонщины я сейчас не владею, но если предположить, что за прошлую неделю их было тоже не менее 1200, то мы говорим уже о потерях 2 400 — это как минимум.

То есть за неделю российские оккупационные войска на правом берегу Херсонщины, грубо говоря, потеряли более 12% от своего состава до начала контрнаступления. Еще раз акцентирую, что это приблизительные подсчеты, причем в меньшую сторону.

[ + – ] Работа РСЗО в районе контрнаступления ВСУ в Херсонской области [ + – ] Работа РСЗО в районе контрнаступления ВСУ в Херсонской области [ + – ] Оператор РСЗО за работой [ + – ] Военнослужащий ВСУ во время контрнаступления ВСУ в Херсонской области [ + – ] След после работы РСЗО в Херсонской области

Разумеется, командование российскими оккупационными войсками будет пытаться компенсировать эти потери, потому как при сохранении такой динамики через два недели вся правобережная группировка россиян утратит свою боеспособность. Но сможет ли оно эту компенсацию обеспечить при отсутствии полноценного снабжения с левого на правый берег? Нет.

И ведь помимо выросших потерь личного состава, необходимо компенсировать потери техники, которой тоже за неделю было россиянами потеряно более 350 единиц на правом берегу. Опять-таки, это практически неразрешимая логистическая дилемма.

Херсонский условный остров Змеиный начинает приобретать все более отчетливые очертания, которые к концу сентября могут вылиться в очень интересный каскад событий. Отсчет до жеста доброй воли пошел… 200 – 300 – 400.

Источник