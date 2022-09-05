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Думки Російсько-українська війна Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Херсонський відлік на 200–300–400. Які втрати у Росії з моменту контрнаступу ЗСУ

"За тиждень контрнаступу ЗСУ угруповання російських окупаційних військ на правому березі Херсонщини втратило понад 12% свого особового складу. Тож умовний херсонський острів Зміїний починає набувати дедалі виразніших обрисів, які до кінця вересня можуть вилитися в дуже цікавий каскад подій". Думка.

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Координатор групи "Інформаційний спротив"
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Фото: Костянтин Ліберов | Військовослужбовець ЗСУ з кавуном під час контрнаступу у Херсонській області

Минулого тижня на херсонському плацдармі було ліквідовано понад 1200 російських окупантів. Грубо кажучи, це дві БТГр. Але це грубо. З іншого боку, це дає змогу оцінити перспективу їхнього подальшого утримання правобережної Херсонщини.

Крім знищених окупантів, ми повинні враховувати кількість поранених, а вона завжди не менша, а найчастіше більше незворотних втрат.

На жаль, точною інформацією щодо 300-х окупантів на правобережжі Херсонщини я зараз не володію, але якщо припустити, що за минулий тиждень їх було теж не менше 1200, то ми говоримо вже про втрати 2 400 — це як мінімум.

Тобто за тиждень російські окупаційні війська на правому березі Херсонщини, грубо кажучи, втратили понад 12% свого складу до початку контрнаступу. Ще раз наголошую, що це приблизні підрахунки, до того ж у менший бік.

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Робота РСЗВ в районі контрнаступу ЗСУ в Херсонській області
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Робота РСЗВ в районі контрнаступу ЗСУ в Херсонській області
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Оператор РСЗВ за роботою
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Військовослужбовець ЗСУ під час контрнаступу ЗСУ у Херсонській області
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Слід після роботи РСЗВ у Херсонській області
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Зрозуміло, командування російськими окупаційними військами намагатиметься компенсувати ці втрати, бо за збереження такої динаміки через два тижні все правобережне угруповання росіян втратить свою боєздатність. Але чи зможе воно цю компенсацію забезпечити за відсутності повноцінного постачання з лівого на правий берег? Ні.

І крім вирослих втрат особового складу, необхідно компенсувати втрати техніки, якої теж за тиждень було росіянами втрачено понад 350 одиниць на правому березі. Знову ж таки, це практично нерозв'язна логістична дилема.

Херсонський умовний острів Зміїний починає набувати все виразніших обрисів, які до кінця вересня можуть вилитися в дуже цікавий каскад подій. Відлік до жесту доброї волі пішов… 200 – 300 – 400.

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