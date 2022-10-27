Следите за руками. Почему в Украине нет "армии дронов"

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Детальнее обо всем этом рассказал и подсчитал Тарас Трояк, председатель Всеукраинской федерации владельцев беспилотников. Но не это меня задело. То, что из фонда United24 будут беспощадно юсейдить деньги — я не сомневался ни секунды. Не могут не юсейдить. Это закон чиновничьей природы: "Нет контроля = нет денег".

"Какая еще война? Ничего не знаем, моему племяннику на Майбах не хватает"

Почему деньги из United24 будут красть обязательно — я объяснял еще в середине июля. Поэтому в этом вопросе я совершенно не удивлен. Но я сильно и неприятно удивлен тем, что в Украине еще активно работает государственный (!) "фонд стартапов". Это не укладывалось у меня в голове еще до большой войны. А сейчас это совершенно безнравственно, на грани преступления. Объясню почему.

Если очень коротко, то инвестировать в стартапы — это роскошь, которую может позволить себе только богатый частный бизнес. Потому что примерно 95% старопов прогорают. Соответственно, вылетают в космос инвестированные в них деньги. То есть риски потери инвестированные деньги колоссальны.

Когда ты сам заработал кучу денег и уже не знаешь, куда их девать — ты ищешь новые идеи, куда бы эти деньги выгодно пристроить. Поэтому для тебя не проблема, если ты рискуешь собственными свободными средствами — ты ведь веришь, что те 5% когда-нибудь окупят тебе все. Иногда так и бывает, поэтому венчурное ивестование до сих пор популярно в мире.

Но может ли позволить себе покупать подобные лотерейные билеты бедная, коррумпированная и очень бюджетно-дефицитная страна, которая находится в состоянии крупнейшей за последние 70 лет войны в Европе?

Ведь "фонд стартапов" — это полностью легальный механизм официально украсть деньги и абсолютно честно потом сказать: "Да это же стартапы, почитайте статистику по ним, 95% из них прогорают. Вот и эти прогорели, ну что поделаешь. Попробуем еще, может, дальше повезет".

Идеальный схематоз для государственного чиновника. А то, как им пофиг на войну, нам часто напоминают НАБУ и САП.

И напоследок — шокирующий каминг-аут. Если не делать реформы сейчас, то их не будет и после нашей победы. Не надо себя обманывать. Не будет работать формула "Давайте сначала разберемся с нашествием, а потом будем заниматься внутренними делами". По трем причинам.

Во-первых, если не подавить самого большого внутреннего врага — коррупцию — то труднее и дольше будет побеждать ру*ню.

если не подавить самого большого внутреннего врага — коррупцию — то труднее и дольше будет побеждать ру*ню. Во-вторых: ошибочно распространено мнение, что "вот ребята вернутся с фронта — и займутся коррупционерами и реформами". Ребята первым делом спросят: "А вы здесь все чем занимались, пока мы воевали? Что, снова мы?"

ошибочно распространено мнение, что "вот ребята вернутся с фронта — и займутся коррупционерами и реформами". Ребята первым делом спросят: "А вы здесь все чем занимались, пока мы воевали? Что, снова мы?" И в-третьих: скажем, реформ так и не состоялось, но мы все же победили в войне. По крайней мере, отбросили орду за границу Украины 1991 года.

И в таком случае реформ уж точно не будет. Потому что все коррупционеры власти будут заявлять, что это благодаря им стала возможной победа. Благодаря их мудрым решениям, продуманному руководству, правильным тактикам и стратегиям, разумному распределению средств. То есть все было просто супер, зачем что-то менять? Апробация такой тактики доступна уже сейчас на примере национальной кибербезопасности и новомодного лозунга "Мы выстояли!"

А тех, кто сейчас будет говорить о необходимости реформ, коррупционеры будут называть "агентами Кремля", будут пытаться дискредитировать и травить всеми доступными им способами. И это еще один аргумент, почему реформы необходимо проводить прямо сейчас.

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