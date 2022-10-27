Стежте за руками. Чому в Україні немає "армії дронів"

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Докладніше про це розказав і підрахував Тарас Трояк, голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників. Але не це мене торкнуло. Те, що з фонду United24 будуть нещадно юсейдити гроші — я не сумнівався ні секунди. Не можуть не юсейдити. Це ж закон чиновницької природи: "Немає контролю = немає грошей".

"Яка ще війна? Нічого не знаємо, моєму племіннику на Майбах не вистачає"

А чому гроші з United24 крастимуть обов'язково — я пояснював ще в середині липня. Тому у цьому питанні я абсолютно не здивований. Але я сильно та неприємно здивований тим, що в Україні досі активно працює державний (!) "фонд стартапів". Це не вкладалося у мене в голові ще до великої війни. А зараз це абсолютно аморально, на межі злочину. Поясню чому.

Якщо дуже коротко, то інвестувати в стартапи — це розкіш, яку може дозволити собі багатий приватний бізнес. Тому що приблизно 95% стартапів прогорають. Відповідно, вилітають у космос інвестовані в них гроші. Тобто ризики втрати інвестовані гроші — колосальні.

Коли ти сам заробив купу грошей і вже не знаєш, куди їх дівати — ти шукаєш нові ідеї, куди ці гроші вигідно пристроїти. Тому для тебе не проблема, якщо ти ризикуєш власними вільними коштами — адже ти віриш, що оті 5% колись окуплять тобі все. Іноді так і буває, тому венчурне івестування досі популярне у світі.

Але чи може собі дозволити купувати подібні лотерейні квитки бідна, корумпована та дуже бюджетно-дефіцитна країна, яка перебуває в стані найбільшої за останні 70 років війни в Європі?

Адже "фонд стартапів" — це повністю легальний механізм офіційно вкрасти гроші й абсолютно чесно потім сказати: "Та це ж стартапи, почитайте статистику по них, 95% із них прогорають. Ось і ці прогоріли, ну шо поробиш. Спробуємо ще, може, далі повезе...".

Ідеальний схематоз для державного чиновника. А те, як їм пофіг на війну, нам часто нагадують НАБУ та САП.

І наостанок — шокуючий камінг-аут. Якщо не робити реформ зараз — їх не буде і після нашої перемоги. Не треба обманювати себе. Не працюватиме формула "Давайте спочатку розберемося з навалою, а потім будемо займатися внутрішніми справами". З трьох причин.

По-перше, якщо не придушити найбільшого внутрішнього ворога — корупцію — то важче і довше буде перемагати ру*ню.

якщо не придушити найбільшого внутрішнього ворога — корупцію — то важче і довше буде перемагати ру*ню. По-друге: помилковою є розповсюджена думка, буцімто "ось хлопці повернуться з фронту — і займуться корупціонерами та реформами". Хлопці першим ділом запитають: "А ви тут усі чим займалися, доки ми воювали? Шо, знову ми?"

помилковою є розповсюджена думка, буцімто "ось хлопці повернуться з фронту — і займуться корупціонерами та реформами". Хлопці першим ділом запитають: "А ви тут усі чим займалися, доки ми воювали? Шо, знову ми?" І по-третє: скажімо, реформ так і не відбулося, але ми все ж таки перемогли у війні. Принаймні відкинули орду за кордон України 1991 року.

І в такому випадку реформ уже точно не буде. Тому що всі корупціонери влади заявлятимуть, що це завдяки їм стала можливою перемога. Завдяки їхнім мудрим рішенням, продуманому керівництву, правильним тактикам та стратегіям, розумному розподілу коштів. Тобто все було просто супер, навіщо щось міняти? Апробація такої тактики доступна вже зараз на прикладі національної кібербезпеки та новомодного гасла "Ми вистояли!"

А тих, хто зараз говоритиме про нагальну потребу в реформах, корупціонери називатимуть "агентами Кремля", намагатимуться дискредитувати та будуть цькувати всіма доступними їм способами. І це ще один аргумент, чому реформи необхідно проводити просто зараз.

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