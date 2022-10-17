ЗМІ розвінчали фейк про чоловіка з рушницею, який "полював на дрони-камікадзе з балкона"

У мережі широко поширилася фотографія киянина, який стоїть на балконі з рушницею і нібито намагається збити іранські Shahed-136. Виявилося, що знімок зроблений ще минулого року.

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Сьогодні, на тлі ударів військ РФ по Києву за допомогою дронів-камікадзе Shahed-136, у мережі поширилася фотографія чоловіка з рушницею, який стоїть на балконі і нібито намагається збити безпілотники. Однак ця інформація виявилася фейком, а знімок зроблений понад рік тому. Про це із посиланням на дані видання "Детектор медіа" повідомила пресслужба Національної гвардії України.

"Цю фотографію сьогодні поширюють в українському сегменті соціальних мереж. Однак вона зроблена в червні 2021 року", — йдеться у публікації.

Йдеться про інцидент, який стався понад рік тому, коли у столиці чоловік стріляв із вікна багатоповерхівки. Цей випадок тоді зняли місцеві жителі.

За версією "Детектор медіа" фейкову інформацію про чоловіка, який "полює на дрони", почали розповсюджувати російські пропагандисти з метою показати, що Київ не захищений від ворожих БПЛА, а функцію антидронного купола в місті виконують цивільні люди з рушницями.

"Так пропагандисти намагаються висміяти українську армію та показати всемогутність російських окупантів", — йдеться у публікації.

Журналісти наголосили, що сьогодні іранські дрони збивали не мирні жителі Києва, а українські військовослужбовці.

Тим часом міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський закликав власників зброї не намагатися збити дрони-камікадзе самостійно, оскільки це може призвести до небезпечних наслідків.

"Вірогідність такого збиття надзвичайно мала, а небезпека, якщо, наприклад, недосвідчена людина просто зі зброї стрілятиме вгору, перевищує можливість збити (дрон). Тому я хочу, користуючись нагодою, звернутися до містян, до тих, хто володіє зброєю: з пістолета, з карабіна не варто стріляти серед багатоповерхових будинків. Це може призвести до травмування і більшої біди", — наголосив глава МВС в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, першу атаку росіян іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 по Києву здійснено близько 7:00 ранку. Декілька вибухів пролунало у Шевченківському районі Києва, а внаслідок ударів безпілотників постраждали багатоквартирні житлові будинки. Також Фокус писав про повторний удар військ РФ по українській столиці.

Спочатку влада повідомляла про одну загиблу внаслідок удару жінці, потім кількість жертв збільшилася до трьох.