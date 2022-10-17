Удар по Києву: кількість загиблих у будинку на Жилянській зростає, врятовано 19 людей (фото)

З-під завалів будинку на Жилянській витягли тіла трьох мирних жителів, повідомили в Офісі президента.

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Число загиблих унаслідок сьогоднішніх ударів Збройних сил РФ по житловому будинку в центрі Києва зросло до трьох. Про це у своєму телеграм-каналі в понеділок, 17 жовтня, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Станом на цей момент (пост був опублікований о 12:44) кількість людей, які загинули внаслідок нальоту дронів-камікадзе на житловий будинок, збільшилася до 3", — заявив Тимошенко.

Фото: ГСЧС

За словами заступника голови Офісу президента, рятувальникам вдалося врятувати 19 людей, роботи на місці події продовжуються.

Нагадаємо, першу атаку росіян іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 по Києву було здійснено близько 7:00 ранку. Декілька вибухів пролунало в Шевченківському районі Києва, а внаслідок ударів безпілотників постраждали багатоквартирні житлові будинки. Також Фокус писав про повторний удар військ РФ по українській столиці.

Спочатку влада повідомляла про одну загиблу внаслідок удару жінку, потім кількість жертв збільшилася до двох.