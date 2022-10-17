Удар по Киеву: число погибших в доме на Жилянской растет, спасены 19 человек (фото)

Из-под завалов дома на Жилянской извлекли тела троих мирных жителей, сообщили в Офисе президента.

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Число погибших в результате сегодняшних ударов Вооруженных сил РФ по жилому дому в центре Киева выросло до трех. Об этом в своем телеграм-канале в понедельник, 17 октября, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"По состоянию на данный момент (пост был опубликован в 12:44) количество человек, погибших в результате налета дронов-камикадзе на жилой дом, увеличилось до 3", — заявил Тимошенко.

Фото: ГСЧС

По словам замглавы Офиса президента, спасателям удалось спасти 19 человек, работы на месте происшествия продолжаются.

Напомним, первая атака россиян иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 по Киеву была осуществлена около 7:00 утра. Несколько взрывов прогремело в Шевченковском районе Киева, а в результате ударов беспилотников пострадали многоквартирные жилые дома. Также Фокус писал о повторном ударе войск РФ по украинской столице.

Изначально власти сообщали об одной погибшей в результате удара женщине, затем число жертв увеличилось до двух.