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Военный Фокус Российско-украинская война Атака Киева дронами-камикадзе 17 октября

Удар по Киеву 17 октября: фото и видео разрушений после атаки дронов-камикадзе

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Фото: Кирилл Тимошенко/Телеграмм | Россия нанесла удар по Киеву

В результате атаки войск РФ по столице был разрушен жилой дом на улице Жилянской, есть жертвы среди местных жителей.

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В понедельник, 17 октября, Вооруженные силы РФ нанесли удары по Киеву при помощи иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Фокус собрал фото и видео последствий российской атаки.

В 10:06 мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате удара в Шевченковском районе произошел взрыв в жилом доме. На тот момент из-под завалов были спасены 18 человек.

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Позже спасатели обнаружили на месте происшествия тело погибшей женщины, по состоянию на 11:32 один человек находился под завалами. Три человека были госпитализированы. Уже к 12:25 число погибших выросло до двух, спасены были 19 человек, четверо травмированы, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, всего за сегодняшнее утро в Киеве было зафиксировано пять "прилетов" от дронов-камикадзе. В сторону Киева Россия запустила 28 таких беспилотников.

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Фото: Кирилл Тимошенко/Телеграмм
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"Повреждены энергетические объекты и жилой дом", — заявил глава украинского правительства.

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Фото: AFP
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Также мэр Кличко сообщил, что из-под завалов дома удалось вытащить кота.

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Судя по фотографиям с места происшествия и данным сервиса Google Maps, речь идет о доме, расположенном по улице Жилянской в Шевченковском районе столицы.

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Дом на Жилянской до и после "прилета"

Напомним, первая атака россиян иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 по Киеву была осуществлена около 7:00 утра. Несколько взрывов прогремело в Шевченковском районе Киева, а в результате ударов беспилотников пострадали многоквартирные жилые дома. Также Фокус писал о повторном ударе войск РФ по украинской столице.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко посетил место происшествия и рассказал о ходе спасательных работ.