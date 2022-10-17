Удар по Києву 17 жовтня: фото й відео руйнувань після атаки дронів-камікадзе

Унаслідок атаки військ РФ по столиці було зруйновано житловий будинок на вулиці Жилянській, є жертви серед місцевих жителів.

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У понеділок, 17 жовтня, Збройні сили РФ завдали ударів по Києву за допомогою іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Фокус зібрав фото й відео наслідків російської атаки.

О 10:06 мер столиці Віталій Кличко повідомив, що внаслідок удару в Шевченківському районі стався вибух у житловому будинку. На той момент з-під завалів врятували 18 людей.

Пізніше рятувальники виявили на місці події тіло загиблої жінки, станом на 11:32 одна людина перебувала під завалами. Трьох людей госпіталізували. Вже до 12:25 кількість загиблих зросла до двох, врятовано 19 людей, четверо травмовано, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, всього за сьогоднішній ранок у Києві зафіксували п'ять "прильотів" від дронів-камікадзе. У бік Києва Росія запустила 28 таких безпілотників.

Фото: Кирило Тимошенко/Телеграм

"Пошкоджено енергетичні об'єкти й житловий будинок", — заявив глава українського уряду.

Фото: AFP

Також мер Кличко повідомив, що з-під завалів будинку вдалося витягти кота.

Судячи з фотографій з місця події і даних сервісу Google Maps, ідеться про будинок, розташований по вулиці Жилянській у Шевченківському районі столиці.

[ + – ] Будинок на Жилянській до й після "прильоту"

Нагадаємо, першу атаку росіян іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 по Києву здійснили близько 7:00 ранку. Декілька вибухів пролунали в Шевченківському районі Києва, а внаслідок ударів безпілотників постраждали багатоквартирні житлові будинки. Також Фокус писав про повторний удар військ РФ по українській столиці.

Раніше радник голови МВС Антон Геращенко відвідав місце події та розповів про хід рятувальних робіт.