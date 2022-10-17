Під завалами є люди: з'явилися кадри зруйнованого будинку в Києві після атаки дронів (відео)

Рятувальники гасять пожежу та розбирають завали будинку в Шевченківському районі, по якому війська РФ вдарили іранським безпілотником.

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Унаслідок сьогоднішньої атаки військ РФ по Києву за допомогою дронів-камікадзе було зруйновано житловий будинок у Шевченківському районі столиці. Рятувальники шукають людей під завалами, частину мешканців уже вдалося врятувати. Про це в понеділок, 17 жовтня, повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

За словами міського голови, у житловому будинку стався вибух, наразі врятовано 18 людей, ще двоє залишаються під завалами.

"Рятувальні роботи продовжуються, триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій і розбір завалів", — написав мер.

Також Кличко додав, що інформація про загиблих наразі уточнюється.

[ + – ] Будинок у Києві до й після "прильоту"

Відео з місця події опублікував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Безпілотник ударив по житловому будинку. Наразі працюють рятувальники. Під завалами чути голоси людей", — сказав радник глави МВС.

Також у мережі з'явилися кадри, на яких зафіксовано момент "прильоту" в Шевченківському районі Києва.

Нагадаємо, перша атака росіян іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 по Києву була здійсненоа близько 7:00 ранку. Декілька вибухів пролунало в Шевченківському районі Києва, а внаслідок ударів безпілотників постраждали багатоквартирні житлові будинки. Також Фокус писав про повторний удар військ РФ по українській столиці.

Загалом офіційно в Києві було зафіксовано чотири "прильоти", повідомляли у військовій адміністрації.