Под завалами есть люди: появились кадры разрушенного дома в Киеве после атаки дронов (видео)
Спасатели тушат пожар и разбирают завалы дома в Шевченковском районе, по которому войска РФ ударили иранским беспилотником.
В результате сегодняшней атаки войск РФ по Киеву при помощи дронов-камикадзе был разрушен жилой дом в Шевченковском районе столицы. Спасатели ищут людей под завалами, часть жителей уже удалось спасти. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
По словам городского головы, в жилом доме произошел взрыв, на данный момент спасены 18 человек, еще двое остаются под завалами.
"Спасательные работы продолжаются, продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов", — написал мэр.
Также Кличко добавил, что информация о погибших на данный момент уточняется.
Видео с места происшествия опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Беспилотник ударил по жилому дому. Сейчас работают спасатели. Под завалами слышны голоса людей", — сказал советник главы МВД.
Также в сети появились кадры, на которых запечатлен момент "прилета" в Шевченковском районе Киева.
Напомним, первая атака россиян иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 по Киеву была осуществлена около 7:00 утра. Несколько взрывов прогремело в Шевченковском районе Киева, а в результате ударов беспилотников пострадали многоквартирные жилые дома. Также Фокус писал о повторном ударе войск РФ по украинской столице.
Всего официально в Киеве было зафиксировано четыре "прилета", сообщали в военной администрации.