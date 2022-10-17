СМИ развенчали фейк о мужчине с ружьем, который "охотился на дроны-камикадзе с балкона"

В сети широко распространилась фотография киевлянина, который стоит на балконе с ружьем и якобы пытается сбить иранские Shahed-136. Оказалось, что снимок был сделан еще в прошлом году.

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Сегодня, на фоне ударов войск РФ по Киеву при помощи дронов-камикадзе Shahed-136, в сети распространилась фотография мужчины с ружьем, который стоит на балконе и якобы пытается сбить беспилотники. Однако эта информация оказалась фейком, а снимок был сделан больше года назад. Об этом со ссылкой на данные издания "Детектор медиа" сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"Эту фотографию сегодня распространяют в украинском сегменте социальных сетей. Однако она была сделана в июне 2021 года", — говорится в публикации.

Речь идет об инциденте, который произошел больше года назад, когда в столице мужчина стрелял из окна многоэтажки. Этот случай тогда запечатлели местные жители.

По версии "Детектор медиа" фейковую информацию о мужчине, который "охотится на дроны", начали распространять российские пропагандисты с целью показать, что Киев не защищен от вражеских БПЛА, а функцию антидронного купола в городе выполняют гражданские люди с ружьями.

"Таким образом пропагандисты пытаются высмеять украинскую армию и показать всемогущество российских оккупантов", — говорится в публикации.

Журналисты отметили, что сегодня иранские дроны сбивали не мирные жители Киева, а украинские военнослужащие.

Тем временем министр внутренних дел Украины Денис Монастырский призвал владельцев оружия не пытаться сбить дроны-камикадзе самостоятельно, так как это может привести к опасным последствиям.

"Вероятность такого сбития чрезвычайно мала, а опасность, если например неопытный человек просто из оружия будет стрелять вверх, превышает возможность сбить (дрон). Поэтому я хочу, пользуясь случаем, обратиться к горожанам, к тем, кто владеет оружием: из пистолета, из карабина не стоит стрелять среди многоэтажных домов. Это может привести к травмированию и к большей беде", — подчеркнул глава МВД в эфире телемарафона.

Напомним, первая атака россиян иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 по Киеву была осуществлена около 7:00 утра. Несколько взрывов прогремело в Шевченковском районе Киева, а в результате ударов беспилотников пострадали многоквартирные жилые дома. Также Фокус писал о повторном ударе войск РФ по украинской столице.

Изначально власти сообщали об одной погибшей в результате удара женщине, затем число жертв увеличилось до трех.