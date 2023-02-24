У бойцов ВСУ появились на вооружении иранские боеприпасы для танков, – аналитики (фото)

Украинские бойцы показали видео подготовки боеприпасов к бою. Оказалось, что военные готовят иранские осколочно-фугасные снаряды OF19.

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На вооружении у украинских военных появились иранские 125-мм боеприпасы OF19. Об этом сообщает Ukraine Weapons Tracker.

Украинские военнослужащие опубликовали видео в соцсети, на которых видна подготовка осколочно-фугасных боеприпасов для танков. Аналитики утверждают, что на кадрах иранские 125-мм боеприпасы OF19, которые подходят практически к любому украинскому танку.

[ + – ] Украинский боец с боеприпасом [ + – ] Иранские боеприпасы в Сирии

Фотографии боеприпасов совпадают со стандартным иранским снарядом, которые аналитики нашли в сети. Еще одним доказательством в пользу иранских боеприпасов говорят ящики, которые видны на заднем плане. Отмечается, что это уже четвертый вид боеприпасов производства Ирана, которые замечены в украинской армии. До этого были замечены 122-мм, 152-мм артиллерийские снаряды и 122-мм ракеты для РСЗО "Град". Все они были изготовлены в 2022 году.

[ + – ] Характеристики иранского боеприпаса

Вместе с тем подчеркивается, что каких-либо доказательств, что, что боеприпасы были конфискованы из суден, которые западные военные останавливают на пути в Йемен, нет. Более вероятен вариант, что неназванная третья страна закупила боеприпасы и передала их Украине.

Напомним, 14 января аналитики отмечали, что у ВСУ появились иранские ракеты для РСЗО "Град". Они были установлены по цвету и специфическому взрывателю.

15 февраля сообщалось, что иранские дроны-камикадзе Shahed-136 оснастили боеголовками для более масштабных разрушений.