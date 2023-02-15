Дроны Shahed-136 специально оснастили боеголовками для масштабных разрушений (фото)

По словам экспертов, иранские БПЛА намеренно оснастили модифицированными боеголовками, которые позволили удвоить ущерб, наносимый при атаке объектов энергетической инфраструктуры Украины.

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Иранские дроны, которыми ВС РФ атакуют энергетическую систему Украины, могли быть специально модифицированы для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры. К таким выводам пришли специалисты из Conflict Armament Research, осуществляющие документальную фиксацию применения незаконных вооружений, боеприпасов м пр. в зонах конфликтов, а также отслеживающие источники снабжения оружием.

В январе 2023 года полевая группа организации документально подтвердила, что боеголовка, установленная на иранский БПЛА-камикадзе Shahed-131 была собрана таким образом, чтобы достигать нескольких эффектов при поражении цели. Помимо основного заряда, ее ударная часть содержала вторичные заряды для нанесения дополнительного ущерба по объекту атаки, сообщили эксперты.

[ + – ] По окружности боеголовки расположено 18 кумулятивных зарядов меньшего размера для создания вторичного радиального противотанкового эффекта. Фото: CAR

"Такие боеголовки были разработаны специально для атак крупных целей, таких как энергетическая инфраструктура. Более того, задокументированная боеголовка, вероятно, была предназначена для нанесения как можно большего ущерба инфраструктуре в большом радиусе", — резюмировали аналитики Conflict Armament Research в финальном отчете.

Это наблюдение подтверждается тем фактом, что, хотя общая отделка боеголовки выглядит хорошо, матрицы осколков, по-видимому, были добавлены позже, с плохой подгонкой. Кроме того, экспертам CAR уже попадались беспилотники Shahed-136 с усиленным стальным корпусом толщиной 7 мм, благодаря чему выпущенная боеголовка проникала внутрь цели, и только потом взрывалась.

[ + – ] Усиленный корпус боеголовки БПЛА Shahed-136 Фото: CAR

По мнению специальстов, этот факт свидетельствует о том, что Россия абсолютно сознательно пытается уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру, используя знания своих энергетиков для планирования ударов и модифицирования оружия, которым наносятся удары.

Напомним, ранее мы сообщали своим читателям, какие иранские дроны самые популярные у ВС РФ. Россия показала эффективность иранских дронов Shahed и Mohajer для уничтожения инфраструктуры. Теперь, как заявляют в Иране, представители 90 стран, включая Китай, хотят купить их БПЛА.

Фокус также писал о том, что в ноябре 2022 года в иранском дроне Shahed 136 нашли детали из Украины, США и Европы. Только двигатель оказался иранского производства, а вот всю электронику компания-производитель HESA получила из-за рубежа.