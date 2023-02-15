Дрони Shahed-136 спеціально оснастили боєголовками для масштабних руйнувань (фото)

За словами експертів, іранські БПЛА навмисно оснастили модифікованими боєголовками, які дозволили подвоїти збитки, завдані під час атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України.

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Іранські дрони, якими ЗС РФ атакують енергетичну систему України, могли бути спеціально модифіковані для завдання ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Таких висновків дійшли фахівці з Conflict Armament Research, які здійснюють документальну фіксацію застосування незаконних озброєнь, боєприпасів тощо в зонах конфліктів, а також відстежують джерела постачання зброї.

У січні 2023 року польова група організації документально підтвердила, що боєголовка, встановлена на іранський БПЛА-камікадзе Shahed-131, була зібрана так, щоб досягати кількох ефектів під час ураження цілі. Крім основного заряду, її ударна частина містила вторинні заряди для завдання додаткової шкоди по об'єкту атаки, повідомили експерти.

[ + – ] По колу боєголовки розташовані 18 кумулятивних менших зарядів для створення вторинного радіального протитанкового ефекту Фото: CAR

"Такі боєголовки були розроблені спеціально для атак великих цілей, таких як енергетична інфраструктура. Крім того, задокументована боєголовка, ймовірно, була призначена для заподіяння якомога більшої шкоди інфраструктурі у великому радіусі", — резюмували аналітики Conflict Armament Research у фінальному звіті.

Це спостереження підтверджується тим фактом, що, хоча загальна обробка боєголовки має гарний вигляд, матриці уламків, мабуть, були додані пізніше, з поганим припасуванням. Крім того, експертам CAR уже траплялися безпілотники Shahed-136 із посиленим сталевим корпусом товщиною 7 мм, завдяки чому випущена боєголовка проникала всередину цілі та лише потім вибухала.

[ + – ] Посилений корпус боєголовки БПЛА Shahed-136 Фото: CAR

На думку спеціалістів, цей факт свідчить про те, що Росія абсолютно свідомо намагається знищити українську енергетичну інфраструктуру, використовуючи знання своїх енергетиків для планування ударів і модифікування зброї, якою завдаються удари.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли своїм читачам, які іранські дрони найпопулярніші в ЗС РФ. Росія показала ефективність іранських дронів Shahed і Mohajer для знищення інфраструктури. Наразі, як заявляють в Ірані, представники 90 країн, включаючи Китай, хочуть купити їхні БПЛА.

Фокус також писав про те, що в листопаді 2022 року в іранському дроні Shahed 136 знайшли деталі з України, США та Європи. Тільки двигун виявився іранського виробництва, а ось усю електроніку компанія-виробник HESA отримала з-за кордону.