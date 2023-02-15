Дрони Shahed-131, Shahed-136, Mohajer-6 — найпопулярніші у ЗС РФ. В чому причина

Росія показала ефективність іранських дронів Shahed та Mohajer для знищення інфраструктури. Тепер, за словами іранців, 90 країн "вишикувалися в чергу" за безпілотниками, включаючи Китай.

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Іран стає світовим лідером у виробництві дешевих військових безпілотників завдяки демонстрації своїх технологій в Україні. Про це пише видання The Guardian, посилаючись на брифінг Розвідувального управління Міністерства оборони США.

Аналітики звернули увагу, що під час війни в Україні Іран перетворився з регіонального постачальника БПЛА на найголовнішого союзника Росії. Іранська влада заперечує, що ЗС РФ використовувала їхні технології для завдання ударів по українській інфраструктурі, проте літальні апарати, захоплені в Україні, ідентичні тим, які застосовувалися в конфліктах на Близькому Сході. Один із американських чиновників навіть назвав Іран світовим лідером у виробництві дешевих та дуже ефективних безпілотників.

За даними розвідки США, Іран передав Росії три моделі дронів: "камікадзе" Shahed-131 і Shahed-136, які замінили росіянам крилаті ракети, а також багатоцільові Mohajer-6, здатні як вести розвідку, так і запускати невеликі ракети за цілями. Уламки Shahed 131, використаного при атаці в Іраку у вересні 2022 року, відповідальність за яку взяв на себе Іран, ідентичні останкам БПЛА, що вибухнув у Києві у жовтні того ж року. Обидва апарати містять однакові деталі для комплектування, включаючи двигун роторний, дерев'яний пропелер, плату реле, шестигранні гвинти.

Розвідуправління США вважає, що Іран отримав великий досвід завдяки застосуванню його дронів на території України, а тепер може використовувати його для розвитку технологій та покращення безпілотників. Американські військові розсекретили інформацію, щоб донести її до скептиків, які мають сумніви щодо використання Росією іранських дронів, і змусити ввести проти Ірану суворіші санкції.

"Найголовніше, що міністерство закордонних справ Ірану заперечує їх застосування. США та Великобританія хочуть надати світовій аудиторії незаперечні докази", — заявили чиновники.

Дев'ятого лютого видання Al-Monitor навів слова чиновника з Міністерства розвідки Ірану, за якими БПЛА іранського виробництва хочуть купити 90 країн. За його словами, навіть Китай "стоїть у черзі, щоб купити 15 000 безпілотників".

Приблизно водночас командувач Військово-повітряних сил Ірану Хамід Вахеді заявив про збільшення потужності безпілотників на 33% порівняно з 2021 роком. Він також повідомив, що десятки країн бажають купити іранські дрони, незважаючи на обмеження із боку Заходу.

Нещодавно журналісти The Guardian розповіли, як нову партію дронів доставили з Ірану до Росії. Джерела у Тегерані стверджують, що для доставки 18 безпілотників використовували кораблі та літаки іранської державної авіакомпанії.