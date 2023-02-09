Іран збільшив потужність своїх військових дронів на 33%, — командувач ВПС

Іранські фахівці продовжують розвивати безпілотні технології, співпрацюючи з іншими країнами.

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За 2022 рік можливості іранських безпілотників зросли на 33%. Про це командувач Військово-повітряних сил Ірану бригадний генерал Хамід Вахеді заявив 8 лютого на брифінгу в Тегерані, передає телеканал Press TV.

За його словами, Іран значно збільшив потужність своїх безпілотних літальних апаратів, порівняно з 2021 роком. Іранські фахівці посилили армію, виробляючи різні типи дронів та іншого обладнання. Серед досягнень оборонної промисловості країни Хамід Вахеді відзначив розробку та виробництво поршневих та газотурбінних двигунів.

"Дев'яносто країн хочуть купити безпілотники іранського виробництва, і жителі Заходу та зарозумілі країни не можуть цього допустити", — заявив 8 лютого радник міністра розвідки Ірану, виступаючи на церемонії в Казвіні.

Як зазначає Press TV, військове керівництво Ірану зробило такі заяви незабаром після того, як американський журнал National Interest визнав, що санкції США не змогли зупинити іранську програму з виробництва БПЛА. За словами експертів, саме дрони надають іранській армії "асиметричну перевагу", а також дають змогу заробляти і мати союзників за кордоном.

Наприкінці грудня начальник штабу іранських збройних сил генерал-майор Мохаммад Бакері повідомив, що країна планує і надалі розвивати безпілотні технології, співпрацюючи з іншими країнами. У цій сфері задіяні військові, технологічні компанії та навчальні заклади.

Раніше з'явилася інформація, що Іран спільно з Росією розробляє нову модель дронів лінійки Shahed. Вона може отримати новий двигун, який збільшує швидкість і дальність польоту. Крім того, Росія передала іранцям зразки озброєння, захоплені у боях на території України.

Писали також, що Росія та Іран планують побудувати завод з виробництва дронів у Татарстані. За даними джерел, вони розраховують збирати до 6000 літальних апаратів на рік.

Українські експерти сумніваються, що РФ зможе робити багато іранських дронів у Татарстані. Зокрема, військовий оглядач Олександр Коваленко розповів, що сам Іран з його розвиненим виробництвом випускає лише близько 50 БПЛА кожного типу і не може виконати умови угоди з Москвою щодо постачання 1750 одиниць.