Иран увеличил мощность своих военных дронов на 33%, — командующий ВВС

Иранские специалисты продолжают развивать беспилотные технологии, сотрудничая с другими странами.

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За 2022 год возможности иранских беспилотников выросли на 33%. Об этом командующий Военно-воздушными силами Ирана бригадный генерал Хамид Вахеди заявил 8 февраля на брифинге в Тегеране, передает телеканал Press TV.

По его словам, Иран значительно увеличил мощность своих беспилотных летательных аппаратов по сравнению с 2021 годом. Иранские специалисты усилили армию, производя разные типы дронов и другого оборудования. Среди достижений оборонной промышленности страны Хамид Вахеди отметил разработку и производство поршневых и газотурбинных двигателей.

"Девяносто стран хотят купить беспилотники иранского производства, и жители Запада и высокомерные страны не могут этого допустить", — заявил 8 февраля советник министра разведки Ирана, выступая на церемонии в Казвине.

Как отмечает Press TV, военное руководство Ирана сделали такие заявления вскоре того, как американский журнал National Interest признал, что санкции США не смогли остановить иранскую программу по производству БПЛА. По словам экспертов, именно дроны предоставляют иранской армии "асимметричное преимущество", а также позволяют зарабатывать и заводить союзников за рубежом.

В конце декабря председатель начальника штаба иранских вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Бакери сообщил, что страна планирует и дальше развивать беспилотные технологии, сотрудничая с другими странами. В этой сфере задействованы военные, технологические компании и учебные заведения.

Ранее появилась информация, что Иран совместно с Россией разрабатывает новую модель дронов линейки Shahed. Она может получить новый двигатель, увеличивающий скорость и дальность полета. Кроме того, Россия передала иранцам образцы вооружения, захваченные в боях на территории Украины.

Писали также, что Россия и Иран планируют построить завод по производству дронов в Татарстане. По данным источников, они рассчитывают собирать до 6000 летательных аппаратов в год.

Украинские эксперты сомневаются, что РФ сможет делать много иранских дронов в Татарстане. В частности, военный обозреватель Александр Коваленко рассказал, что сам Иран с его развитым производством выпускает всего около 50 БПЛА каждого типа и не может выполнить условия сделки с Москвой по поставке 1750 единиц.