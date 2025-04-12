"Хотів відрізнятися від Байдена": Трамп похизувався проходженням тесту на розумові здібності

Президент США Дональд Трамп під час чотиригодинного медичного огляду 11 квітня успішно пройшов когнітивний тест.

Related video

Про це, як пише Bloomberg, глава Білого дому повідомив журналістам на борту літака Air Force One під час польоту до Флориди.

"Я пройшов когнітивний тест і не знаю, що вам сказати, крім того, що я відповів правильно на всі запитання", — сказав Трамп.

Президент уточнив, що цей самий когнітивний скринінг, у якому йому потрібно було повторювати певні слова, щоб продемонструвати свою пам'ять, він раніше проходив у минулому і пройшов його, бо "хотів трохи відрізнятися від Байдена".

"Це досить відомий тест. Що б це не було, я пройшов усі тести — я пройшов їх усі правильно", — сказав Трамп, вказавши, що він уже проходив його чотири рази.

Важливо

Щоб піклуватися "про своє прекрасне волосся": Трамп видав указ про тиск в душах (відео)

Дональд Трамп, який є найстарішою людиною, що коли-небудь вступала на посаду американського президента, додав, що отримав деякі пропозиції від медичного персоналу щодо свого здоров'я.

"Загалом я відчував, що перебуваю в дуже хорошій формі. Добре серце, добра душа, дуже добра душа", — сказав 78-річний Трамп, заявивши, що результати його медогляду будуть опубліковані в неділю, 13 квітня.

Журналісти Bloomberg зазначають, що хоча американські президенти не зобов'язані проходити медичні огляди або публікувати їхні результати, однак це було стандартною практикою протягом десятиліть, коли результати досліджень здоров'я публікував лікар Білого дому. Щорічний огляд Трампа в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда в Меріленді проводив його особистий лікар, капітан ВМС Шон Барбабелла.

Фокус писав, що в лютому 2024 року в Генеральній прокуратурі Західної Вірджинії наголошували на "зниженні розумових здібностей" Джо Байдена, і описували тодішнього президента США як "стару людину з добрими намірами і поганою пам'яттю".

Восени минулого року в соціальній мережі X завірусилася конспірологічна теорія про те, що Джо Байден нібито навмисно зображував деменцію заради перемоги на виборах республіканця Дональда Трампа.