"Хотел отличаться от Байдена": Трамп похвастался прохождением теста на умственные способности

Президент США Дональд Трамп во время четырехчасового медицинского осмотра 11 апреля успешно прошел когнитивный тест.

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Об этом, как пишет Bloomberg, глава Белого дома сообщил журналистам на борту самолета Air Force One во время полета во Флориду.

"Я прошел когнитивный тест и не знаю, что вам сказать, кроме того, что я ответил правильно на все вопросы", — сказал Трамп.

Президент уточнил, что этот же когнитивный скрининг, в котором ему нужно было повторять определенные слова, чтобы продемонстрировать свою память, он ранее проходил в прошлом и прошел его, потому что "хотел немного отличаться от Байдена".

"Это довольно известный тест. Что бы это ни было, я прошел все тесты — я прошел их все правильно", — сказал Трамп, указав, что он уже проходил его четыре раза.

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Дональд Трамп, которій является старейшим человеком, когда-либо вступавшим в должность американского президента, добавил, что получил некоторые предложения от медицинского персонала относительно своего здоровья.

"В целом я чувствовал, что нахожусь в очень хорошей форме. Доброе сердце, добрая душа, очень добрая душа", — сказал 78-летний Трамп, заявив, что результаты его медосмотра будут опубликованы в воскресенье, 13 апреля.

Журналисты Bloomberg отмечают, что хотя американские президенты не обязаны проходить медицинские осмотры или публиковать их результаты, однако это было стандартной практикой на протяжении десятилетий, когда результаты исследований здоровья публиковал врач Белого дома. Ежегодный осмотр Трампа в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде проводил его личный врач, капитан ВМС Шон Барбабелла.

Фокус писал, что в феврале 2024 года в Генеральной прокуратуре Западной Вирджинии подчеркивали на "снижении умственных способностей" Джо Байдена, и описывали тогдашнего президента США как "старого человека с добрыми намерениями и плохой памятью".

Осенью прошлого года в социальной сети X завирусилась конспирологическая теория о том, что Джо Байден якобы специально изображал деменцию ради победы на выборах республиканца Дональда Трампа.