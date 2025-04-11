Чтобы заботиться "о своих прекрасных волосах": Трамп издал указ о давлении в душах (видео)

Президент США Дональд Трамп отменил указ Барака Обамы, который ограничивал давление воды в душевых системах. Он сделал это, заявив, что ограничение мешало ему ухаживать за "его прекрасными волосами".

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Об этом сообщило издание The Independent.

Соответствующий указ американский президент подписал накануне. Интересно, что во время подписания документа рядом с Трампом был министр торговли Говард Лутник, который не мог сдержать смеха, слушая своего босса.

Дональд Трамп поднял давление воды в душах

Ограничение действовало во времена президентства Барака Обамы и Джо Байдена. Ввели его, чтобы экономить воду. Однако Трамп заявил, что недостаточный напор воды в кране мешает ему ухаживать за волосами.

"Мне нужно стоять под душем 15 минут, пока вода наконец-то начнет капать. Это смешно! А я люблю принимать душ и ухаживать за своими прекрасными волосами", — заявил Трамп во время подписания документа в Овальном кабинете.

Указом Трамп поручил Министерству энергетики отменить экологические нормы, которые ограничивают подачу воды в душ до 2,5 галлонов в минуту.

"Мои волосы должны быть идеальными, иначе как я должна выйти к людям? Я покупаю лучшие средства для волос, наношу их, а потом — крап-крап-крап. Вода почти не течет. И смыть ее невозможно. Это катастрофа!" — объяснил свой шаг президент США.

В Белом доме охарактеризовали этот указ как шаг к "спасению американских душевых" и заявили, что наступил конец "войне Обамы и Байдена против душ".

Трамп также раскритиковал производителей, которые устанавливают водосберегающие ограничители на душевые, унитазы и посудомойки. Он не впервые выражает возмущение из-за "недостатка воды", еще со времен своего первого президентского срока.

"Ты пытаешься помыть руки, посуду или просто принять душ — и как будто ничего не происходит. Ни одной струи!" — возмущался он.

Напомним, что специальный посланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, прибыл в Россию, где запланирована его встреча с президентом Владимиром Путиным в пятницу. По информации журналистов, в Белом доме все больше растет недовольство позицией Кремля относительно процесса мирного урегулирования.

Также Дональд Трамп неожиданно позвонил Герберту МакМастеру — бывшему советнику по национальной безопасности, которого он уволил еще семь лет назад. Как сообщает CBS News, после того, как выяснилось, что звонок был ошибочным, глава Белого дома резко высказался в адрес своего собеседника.