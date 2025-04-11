Щоб піклуватися "про своє прекрасне волосся": Трамп видав указ про тиск в душах (відео)

Президент США Дональд Трамп скасував указ Барака Обами, який обмежував тиск води в душових системах. Він зробив це, заявивши, що обмеження заважало йому доглядати за "його прекрасним волоссям".

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Про це повідомило видання The Independent.

Відповідний указ американський президент підписав напередодні. Цікаво, що під час підписання документу поряд із Трампом був міністр торгівлі Говард Лутнік, який не міг стримати сміху, слухаючи свого боса.

Дональд Трамп підняв тиск води у душах

Обмеження діяло за часів президентства Барака Обами та Джо Байдена. Ввели його, щоб економити воду. Проте Трамп заявив, що недостатній напір води в крані заважає йому доглядати за волоссям.

"Мені потрібно стояти під душем 15 хвилин, поки вода нарешті почне капати. Це смішно! А я люблю приймати душ і доглядати за своїм прекрасним волоссям", — заявив Трамп під час підписання документа в Овальному кабінеті.

Указом Трамп доручив Міністерству енергетики скасувати екологічні норми, які обмежують подачу води в душ до 2,5 галонів на хвилину.

"Моє волосся має бути ідеальним, інакше як я маю вийти до людей? Я купую найкращі засоби для волосся, наношу їх, а потім — крап-крап-крап. Вода майже не тече. І змити її неможливо. Це катастрофа!" — пояснив свій крок президент США.

У Білому домі охарактеризували цей указ як крок до "порятунку американських душових" і заявили, що настав кінець "війні Обами й Байдена проти душів".

Трамп також розкритикував виробників, які встановлюють водозберігаючі обмежувачі на душові, унітази та посудомийки. Він не вперше висловлює обурення через "нестачу води", ще з часів свого першого президентського терміну.

"Ти намагаєшся помити руки, посуд або просто прийняти душ — і ніби нічого не відбувається. Жодного струменя!" — обурювався він.

Нагадаємо, що спеціальний посланець президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф, прибув до Росії, де запланована його зустріч із президентом Володимиром Путіним у п’ятницю. За інформацією журналістів, у Білому домі дедалі більше зростає невдоволення позицією Кремля щодо процесу мирного врегулювання.

Також Дональд Трамп несподівано зателефонував Герберту МакМастеру — колишньому раднику з національної безпеки, якого він звільнив ще сім років тому. Як повідомляє CBS News, після того, як з’ясувалося, що дзвінок був помилковим, глава Білого дому різко висловився на адресу свого співрозмовника.