Дроны Shahed-131, Shahed-136, Mohajer-6 — самые популярные у ВС РФ. В чем причина

Россия показала эффективность иранских дронов Shahed и Mohajer для уничтожения инфраструктуры. Теперь, по словам иранцев, 90 стран "выстроились в очередь" за беспилотниками, включая Китай.

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Иран становится мировым лидером в производстве дешевых военных беспилотников благодаря демонстрации своих технологий в Украине. Об этом пишет издание The Guardian, сcылаясь на брифинг Разведывательного управления Министерства обороны США.

Аналитики обратили внимание, что во время войны в Украине Иран превратился из регионального поставщика БПЛА в самого главного союзника России. Иранские власти отрицают, что ВС РФ использовали их технологии для нанесения ударов по украинской инфраструктуре, однако летательные аппараты, захваченные в Украине, идентичны тем, которые применялись в конфликтах на Ближнем Востоке. Один из американских чиновников даже назвал Иран мировым лидером в производстве дешевых и очень эффективных беспилотников.

По данным разведки США, Иран передал России три модели дронов: "камикадзе" Shahed-131 и Shahed-136, заменившие россиянам крылатые ракеты, а также многоцелевые Mohajer-6, способный как вести разведку, так и запускать небольшие ракеты по целям. Обломки Shahed 131, использованного при атаке в Ираке в сентябре 2022 года, ответственность за которую взял на себя Иран, идентичны останкам БПЛА, взорвавшегося в Киеве в октябре того же года. Оба аппарата содержат одинаковые комплектующие, включая роторный двигатель, деревянный пропеллер, плату реле, шестигранные винты.

Разведуправление США считает, что Иран получил большой опыт благодаря применению его дронов на территории Украины, а теперь может использовать его для развития технологий и улучшения беспилотников. Американские военные рассекретили информацию, чтобы донести ее до скептиков, сомневающихся в использовании Россией иранских дронов, и заставить ввести против Ирана более суровые санкции.

"Самое главное, что министерство иностранных дел Ирана отрицает их применение. США и Великобритания хотят предоставить мировой аудитории неопровержимые доказательства", — заявили чиновники.

Девятого февраля издание Al-Monitor привел слова чиновника из Министерства разведки Ирана, согласно которым БПЛА иранского производства хотят купить 90 стран. По его словам, даже Китай "стоит в очереди, чтобы купить 15 000 беспилотников".

Примерно в то же время командующий Военно-воздушными силами Ирана Хамид Вахеди заявил об увеличении мощи беспилотников на 33% по сравнению с 2021 годом. Он также сообщил, что десятки стран желают купить иранские дроны, несмотря на ограничения со стороны Запада.

Недавно журналисты The Guardian рассказали, как новую партию дронов доставили из Ирана в Россию. Источники в Тегеране утверждают, что для доставки 18 беспилотников использовали корабли и самолеты иранской государственной авиакомпании.