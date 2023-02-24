У бійців ЗСУ з'явилися на озброєнні іранські боєприпаси для танків, — аналітики (фото)

Українські бійці показали відеопідготовку боєприпасів до бою. Виявилося, що військові готують іранські осколково-фугасні снаряди OF19.

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На озброєнні в українських військових з'явилися іранські 125-мм боєприпаси OF19. Про це повідомляє Ukraine Weapons Tracker.

Українські військовослужбовці опублікували відео в соцмережі, на яких видно підготовку осколково-фугасних боєприпасів для танків. Аналітики стверджують, що на кадрах іранські 125-мм боєприпаси OF19, що підходять практично до будь-якого українського танка.

[ + – ] Український боєць із боєприпасом [ + – ] Іранські боєприпаси в Сирії

Фотографії боєприпасів збігаються зі стандартним іранським снарядом, які аналітики знайшли в мережі. Ще одним доказом на користь іранських боєприпасів є ящики, які видно на задньому плані. Зазначається, що це вже четвертий вид боєприпасів виробництва Ірану, помічених в українській армії. До цього були помічені 122-мм, 152-мм артилерійські снаряди й 122-мм ракети для РСЗВ "Град". Усі вони були виготовлені у 2022 році.

[ + – ] Характеристики іранського боєприпаса

Водночас наголошується, що жодних доказів, що боєприпаси були конфісковані із суден, які західні військові зупиняють на шляху до Ємену, немає. Найімовірніший варіант, що неназвана третя країна закупила боєприпаси та передала їх Україні.

Нагадаємо, 14 січня аналітики зазначали, що в ЗСУ з'явилися іранські ракети для РСЗВ "Град". Вони були встановлені за кольором і специфічним підривником.

15 лютого повідомлялося, що іранські дрони-камікадзе Shahed-136 оснастили боєголовками для масштабніших руйнувань.