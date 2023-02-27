"Вибирають нічний час": у Повітряних силах пояснили, навіщо РФ атакує Україну дронами (відео)

За словами Ігната, росіяни запускають дрони-камікадзе Shahed-136, а також піднімають у повітря розвідувальний літак А-50, щоб знайти українські системи ППО. А-50 має радар, який сканує всю територію України.

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Російські війська використовують іранські ударні дрони-камікадзе Shahed-136, щоб вистежити та виснажити українські засоби ППО. Про це заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат журналістам 24 канали.

За його словами, раніше ЗС РФ застосовували БПЛА разом із ракетами, але зараз тактика змінилася. Вони запускають дрони та розвідувальні літаки А-50, щоб вистежити українські засоби ППО.

"Той самий радіолокаційний літак А-50 злітає, коли по "Шахедах" нами ведеться бойова робота, він фіксує місця пусків з наших зенітних ракетних систем. Таким чином виявляють і роблять алгоритм, звідки ми пускаємо, як переміщуємося і т.д", — сказав Ігнат.

Він заявив, що літак А-50 обладнаний радаром, який може просканувати всю Україну. Для цього він злітає дуже високо. Більше того, на борту знаходиться обладнання для детального аналізу інформації та передачі її командним пунктам. Також Ігнат сказав, що літак сам може використовувати як командний пункт, оскільки з нього можна керувати бойовими діями.

За його словами, росіяни запускають дрони-камікадзе ночами, з 23:00 до 3:00. Їм прокладають маршрути, щоб вони могли успішно маневрувати. Цього разу їх запускали із Брянської області РФ.

"Вони мають приблизне розташування наших ППО. Їм можуть прокладати маршрути, щоб вони уникали поразки", — зазначив Ігнат.

[ + – ] Юрій Ігнат про використання дронів-камікадзе

Раніше білоруський проєкт BYPOL повідомляв, що на аеродромі в Мачулищах підірвано військовий літак РФ. Було здійснено підрив російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Крім того, експерт Валерій Романенко заявив, що ЗС РФ модернізує ракети, щоб обходити українські ППО. За його словами, ворожі ракети після їх виявлення системами ППО відстрілюють хибні цілі, які створюють перешкоди для радарів.