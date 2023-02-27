"Выбирают ночное время": в Воздушных силах объяснили, зачем РФ атакует Украину дронами (видео)

По словам Игната, россияне запускают дроны-камикадзе Shahed-136, а также поднимают в воздух разведывательный самолет А-50, чтобы обнаружить украинские системы ПВО. У А-50 есть радар, который сканирует всю территорию Украины.

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Российские войска используют иранские ударные дроны-камикадзе Shahed-136, чтобы выследить и истощить украинские средства ПВО. Об этом заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат журналистам 24 канала.

По его словам, ранее ВС РФ применяли БПЛА вместе с ракетами, но сейчас тактика изменилась. Они запускают дроны и разведывательные самолеты А-50, чтобы выследить украинские средства ПВО.

"Тот же радиолокационный самолет А-50 взлетает, когда по "Шахедам" нами ведется боевая работа, он фиксирует места пусков из наших зенитных ракетных систем. Таким образом обнаруживают и делают алгоритм, откуда мы пускаем, как перемещаемся и т.д", — сказал Игнат.

Он заявил, что самолет А-50 оборудован радаром, который может просканировать всю Украину. Для этого он взлетает очень высоко. Более того, на борту находится оборудование для детального анализа информации и передачи ее командным пунктам. Также Игнат сказал, что самолет сам может использовать как командный пункт, так как с него можно руководить боевыми действиями.

По его словам, россияне запускают дроны-камикадзе по ночам, с 23:00 до 3:00. Им прокладывают маршруты, чтобы они могли успешно маневрировать. В этот раз их запускали из Брянской области РФ.

"Они имеют приблизительное местоположение наших ПВО. Им могут прокладывать маршруты, чтобы они избегали поражения", — отметил Игнат.

[ + – ] Юрий Игнат об использовании дронов-камикадзе

Ранее белорусский проект BYPOL сообщал, что на аэродроме в Мачулищах подорван военный самолет РФ. Был совершен подрыв российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Кроме того, эксперт Валерий Романенко заявил, что ВС РФ модернизируют ракеты, чтобы обходить украинские ПВО. По его словам, вражеские ракеты после их обнаружения системами ПВО отстреливают ложные цели, которые создают помехи для радаров.