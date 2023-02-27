Ловушки для радаров: ВС РФ модернизируют ракеты, чтобы обходить украинские ПВО, — эксперт

По мнению Валерия Романенко, вражеские ракеты после их обнаружения системами ПВО отстреливают ложные цели, которые создают помехи для радаров. Таким образом ракета на некоторое время становится невидимой.

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Российские инженеры начали модернизировать ракеты с целью обойти противовоздушную оборону Украины. Для этого ракеты оснащены специальными ловушками, которые на некоторое время "ослепляют" средства ПВО. О том, каким образом россияне хотят повысить эффективность своих средств поражения рассказал 27 февраля авиационный эксперт Валерий Романенко в интервью "РБК-Украина".

Эксперт рассказал, что 10 февраля украинские военные обнаружили в одной из ракет Х-101 блок с ловушками, который предназначен для борьбы с радарами систем ПВО. Когда ракета попадает в зону обнаружения радиолокационной станции украинских ЗРК, блок фиксирует обнаружение и автоматически отстреливает ложные цели — диполя, которые создают помехи для радаров.

"У ракеты есть сигнализатор, если она уловила сигнал облучающего радара — она отстреливает 2-3 ловушки, которые образуют облако. И за этим занавесом ее несколько минут не видно", — пояснил Романенко.

Эксперт добавил, что некоторое время вражеская ракета находится вне видимости ПВО до тех пор, пока новый радар снова ее не обнаружит. По его словам, новая модернизация усложнила отслеживание ракет. Предполагается, что данные о фальшивых целях во время ракетного удара 16 февраля — это как раз результаты работы ловушек.

Напомним, российские захватчики 16 февраля нанесли ракетный удар по Украине, применив новую тактику обстрелов. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, перед пуском ракет россияне ведут активную разведку фальшивыми целями.

Днем ранее, 15 февраля, в сети появились фотографии одного из воздушных шаров, который накануне был сбит силами ПВО в киевском регионе. В Киевской ГВА рассказали, что воздушные объекты могли нести на себе угловые отражатели и определенное разведоборудование для выявления средств ПВО.