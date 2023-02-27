Пастки для радарів: ЗС РФ модернізують ракети, щоб оминати українські ППО, — експерт

На думку Валерія Романенка, ворожі ракети після виявлення системами ППО відстрілюють помилкові цілі, які створюють перешкоди для радарів. Таким чином, ракета на деякий час стає невидимою.

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Російські інженери почали модернізувати ракети з метою обійти протиповітряну оборону України. Для цього ракети оснащені спеціальними пастками, які на деякий час засліплюють засоби ППО. Про те, яким чином росіяни хочуть підвищити ефективність своїх засобів ураження, розповів 27 лютого авіаційний експерт Валерій Романенко в інтерв'ю "РБК-Україна".

Експерт розповів, що 10 лютого українські військові виявили в одній із ракет Х-101 блок із пастками, який призначений для боротьби з радарами систем ППО. Коли ракета потрапляє в зону виявлення станції радіолокації українських ЗРК, блок фіксує виявлення і автоматично відстрілює помилкові цілі — диполя, які створюють перешкоди для радарів.

"У ракети є сигналізатор, якщо вона вловила сигнал радіатора, що опромінює, — вона відстрілює 2-3 пастки, які утворюють хмару. І за цією завісою її кілька хвилин не видно", — пояснив Романенко.

Експерт додав, що деякий час ворожа ракета знаходиться поза видимістю ППО доти, доки новий радар знову її не виявить. За його словами, нова модернізація ускладнила відстеження ракет. Вважається, що дані про фальшиві цілі під час ракетного удару 16 лютого — це якраз результати роботи пасток.

Нагадаємо, російські загарбники 16 лютого завдали ракетного удару по Україні, застосувавши нову тактику обстрілів. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, перед запуском ракет росіяни ведуть активну розвідку фальшивими цілями.

Днем раніше, 15 лютого, у мережі з'явилися фотографії однієї з повітряних куль, яку напередодні було збито силами ППО в київському регіоні. У Київській ОВА розповіли, що повітряні об'єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання для виявлення засобів ППО.