Щоб заощадити високоточні ракети: Росія змінює тактику завдання ударів по Україні

На півдні України для обстрілів правого берега Дніпра росіяни використовують все озброєння, яке можна підтягнути: РСЗВ, ствольну артилерію, міномети, танки та ударні БПЛА.

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Російські війська змінили тактику ракетних ударів по Україні з метою економії, використовуючи снаряди із ЗРК С-300 під час другої хвилі обстрілів. Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь".

Повідомляється, що 1 березня російські війська здійснили ракетну атаку із застосуванням стратегічної авіації. Однак під час другої хвилі ударів росіяни використали наземні системи С-300, снаряди яких запускали із окупованої території Запорізької області.

"Цілком очевидна певна економія ракет, але ступінь загрози ракетного удару не зменшується", — зазначили в ЗСУ.

Крім того, на півдні України російські війська обстрілюють правий берег Дніпра, використовуючи все озброєння, яке можна підтягнути: реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію, міномети, танки, а також застосовують ударні безпілотники. Під російський вогонь підпадають приватні та багатоквартирні будинки, двори, навчальні заклади, державні підприємства.

"Ворог свідомо знищує соціальну та промислову інфраструктуру регіону. За минулу добу поранено 11 осіб, серед яких півторарічна дитина. Вже сьогодні протягом першої половини доби поранено щонайменше ще 4 особи", — розповіли в командуванні.

Нагадаємо, в ніч на 2 березня російські війська завдали ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі. До багатоквартирного будинку потрапила ракета ЗРК С-300 і майже повністю зруйнувала його. Внаслідок чого загинули четверо людей, а вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки.

1 березня в ОК "Південь" повідомили, що в найближчі дві доби РФ може зробити нові масовані ракетні обстріли України. Напередодні атаки росіяни використовують розвідувальні безпілотники, щоб виявити українську ППО.