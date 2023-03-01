"Усі передумови є": у найближчі дві доби можуть бути ракетні удари по Україні, — ОК "Південь"

У командуванні попереджають, що напередодні можливої атаки ЗС РФ активно залучають розвідувальні безпілотники, намагаючись перевірити готовність та потужність української ППО.

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Враховуючи терміни за попередньою атакою та активність ворожої авіації, безпілотників та шахедів – нова масована атака ворога може статися протягом двох діб. Про це вчора 28 лютого заявила Наталія Гуменюк, керівниця пресцентру сил охорони й оборони ОК "Південь".

Також вона зауважила, що була активність розвідувальних БПЛА, що підтверджує можливість атаки.

Ми спостерігаємо певну активність авіації ворога, але вона поки не пов'язана з безпосередньою підготовкою до атаки. Хоча сам факт активності вже може свідчити про підготовку до такої атаки. Враховуючи ті терміни, які противник витримав від масованої ракетної атаки і факт розвідки за допомогою безпілотних. пошуковиків і запуску "шахедів", намагаючись перевірити готовність і потужність нашої ППО, — все це може свідчити про підготовку атаки протягом найближчих двох діб", — сказала вона.

Нагадаємо, в ніч проти 1 березня Збройні сили Російської Федерації атакували територію України безпілотними літальними апаратами іранського виробництва "Шахед". У Полтавській області було зафіксовано роботу протиповітряної оборони, внаслідок чого було збито щонайменше 5 БПЛА.

У ніч на 27 лютого ЗС РФ атакували іранськими дронами-камікадзе місто Хмельницький, внаслідок чого загинули двоє рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Також в одному з районів Київської області в полі було виявлено уламки дрону, збитого вночі 27 лютого. Повідомлялося, що атака ворожих БПЛА по Київщині обійшлася без постраждалих та пошкоджень інфраструктури.

Увечері, 27 лютого, ЗС РФ ще раз атакувала територію України безпілотними літальними апаратами. У Дніпровському районі Дніпропетровської області силами та засобами зенітних ракетних військ України було знищено два БПЛА.