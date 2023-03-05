Вантажне судно "Спарта IV" може доставляти ракети С-300 з російської військово-морської бази у Тартусі (Сирія) до порту Новоросійська.

Related video

Російське вантажне судно "Спарта IV", внесене до списків санкцій США, прямуючи із Сирії в порт Новоросійська з важким вантажем, в ніч на неділю пройшло Босфор, що контролюється Туреччиною. На його борту, ймовірно, знаходяться ракети С-300, повідомляє офіційна газета британського Королівського флоту Naval News.

За інформацією медіа, корабель "Спарта IV" був завантажений у Сирії та відплив від її берегів із кораблем у супроводі російського флоту. У ніч на неділю судно пройшло контрольовану Туреччиною протоку Босфор.

Протока Босфор, на берегах якої стоїть Стамбул і належить до суверенних вод Туреччини, закрита для військових кораблів через війну в Україні. Однак, як припускає британське медіа, Росія використовує допоміжні та торгові судна для перевезення військових вантажів через протоки.

Naval News наполягають на тому, що "Спарта IV" перевозить військову техніку та інше військове спорядження. Очікується, що вона розвантажиться в Новоросійську — місті, яке з початком повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну фактично перетворилося на військову базу.

"Судно завантажили на російській військово-морській базі в Тартусі (Сирія). У навантаженні брали участь військові машини і в цей час були відкриті великі трюми корабля. Коли "Спарта IV" плив через Босфор, у нього було осадження 6,2 метри (20 футів), що передбачає велике навантаження", — пише медіа.

Крім того, у серпні 2022 року "Спарта IV" вже доставляла військові вантажі. Тоді у Новоросійську із судна відвантажили російські ракети ППО С-300.

Російське судно "Спарта IV": що про нього відомо

"Спарта IV" — це суховантажне судно загального призначення, призначене для транспортування різноманітних товарів, матеріалів, виробів. Просторі вантажні трюми, що займають більшу частину корпусу судна, та вантажні палуби забезпечують достатній простір для розміщення вантажу. На борту суховантажу знаходяться вантажопідйомні пристрої (крани та стріли), здатні піднімати невеликі вантажі до 10 тонн.

Належить до класу General Cargo.

Збудовано у 2018 році та належить Російській Федерації, під прапором якого і ходить. Порт приписки судна — Новоросійськ.

За даними MarineTraffic — сайту-постачальника морської аналітики, що надає інформацію в режимі реального часу про рух суден і поточне місцезнаходження суден у гаванях і портах — судно "Спарта IV" вийшло з порту Тартус (Сирія) вранці 1 березня і прямує до Новоросійська (РФ), до порту якого має причалити у другій половині дня 6 березня.

"Спарта IV" рухається із середньою швидкістю 11 вузлів (20.37 кілометрів на годину, — ред.).

Це судно — один із чотирьох кораблів, що належать ТОВ "СК "Південь" (російська судноплавна компанія, що займається перевезенням військової техніки). Компанія, як і судно, потрапили під санкції уряду США через розв'язану війну РФ в Україні.

[ + – ] Російське судно "Спарта IV", здатне перевозити по воді важкі вантажі Фото: Captain-Khayyam

Нагадаємо, Росія змінила тактику завдання ударів по Україні. Щоб заощадити високоточні ракети, ЗС РФ використовують С-300 під час другої хвилі обстрілів.

Фокус також писав, що 26 лютого директор ЦРУ США Бернс Джонс заявив про те, що Пекін розглядає можливість надання Москві летального озброєння. У той же час Вашингтон робить усі зусилля, щоб цього не сталося.