Враг кинул в бой дополнительные силы "Вагнера": Сырский о ситуации в Бахмуте

По словам командующего Сухопунтных войск, бои за город достигли наивысшего уровня напряженности.

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Силы обороны Украины пытаются не допустить окружения города Бахмут Донецкой области. Об этом заявил командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский, передает пресс-служба Сил обороны и безопаности Украины 6 марта.

Сообщается, что Сырский 5 марта посетил части, которые обороняют Бахмут и дают отпор оккупантам на подступах к городу. По словам командующего Сухопутных войск, россияне бросили на штурм города дополнительные силы наемников из ЧВК "Вагнер". Бои за город достигли наивысшего уровня напряженности.

"Враг бросил в бой дополнительные силы "Вагнера". Наши воины мужественно защищают позиции на севере Бахмута, пытаясь не допустить окружения города", — отметил Александр Сырский.

В Силах обороны и безопасности подчеркнули, что защитники Бахмута нанесли значительные потери врагу, уничтожили большое количество техники, а также заставили бросить в бой лучше штурмовые подразделения ЧВК "Вагнер" и в резльтате уменьшили наступательный потенциал противника.

Силы обороны останутся в Бахмуте

6 марта президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где заслушал позицию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутных войск Александра Сырского. Оба военачальника отметили, что необходимо продолжать оборону Бахмута, а также отметили, что нужно усилить позиции украинских защитников на этом направлении.

Также 6 марта генерал-майор Вооруженных сил Австрии Бруно Гофбауэр заявил, что Силы обороны способны удержать Бахмут в течение нескольких дней и даже недель. Даже если город придется оставить, это не даст возможность Вооруженным силам РФ перейти в широкомасштабное наступление в Донецкой области.

В тот же день,6 марта, заместитель мэра Бахмута Александр Марченко рассказал, что вокруг населенного пункта продолжаются ожесточенные бои, поэтому выехать за пределы города довольно проблематично.

Также напомним, 6 марта военный журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские войска держат большую часть Бахмута, включая центр. ВС РФ захватили восточную часть города до реки Бахмутка.