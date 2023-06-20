Raytheon выпустила мощнейший радар для NASAMS: как он усилит ПВО Украины (видео)

По словам разработчиков, GhostEye MR замечает цели намного дальше, выше и точнее предшественника. Пока дальность действия NASAMS составляет около 120 км.

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Американская компания Raytheon представила на авиасалоне Paris Air Show новый радар GhostEye MR для усиления зенитно-ракетных систем NASAMS. Об этом пишет издание Army Recognition.

NASAMS — это система противовоздушной обороны, которой пользуются США и еще 11 стран союзников, а с недавних пор она защищает еще и небо Украины от российских ракет, беспилотников, самолетов и других целей. Как уверяют представители Raytheon, GhostEye MR должен значительно увеличить дальность действия, производительность и точность системы, в том числе усовершенствованной ракеты средней дальности "воздух-воздух" AMRAAM-ER.

GhostEye MR объединяет в себе две передовые технологии — активную матрицу с электронным сканированием (AESA) и электронику военного класса на основе нитрида галлия (GaN). Эти компоненты наделяют датчик отличными возможностями, позволяя ему замечать массированные атаки на большом расстоянии. Новый радар показывает преимущество открытой архитектуры NASAMS, позволяющей и дальше улучшать комплекс для реагирования на новые угрозы.

GhostEye MR уже одобрен для интеграции в систему направления и управления огнем NASAMS, компания Raytheon Missiles & Defense ускорила процесс внедрения. Компания использовала комплексную среду цифрового проектирования для оценки эффективности работы радара в различных сценариях миссий с учетом как его физических, так и функциональных характеристик. Отмечается, что GhostEye MR совместим с другими системами ПВО, помимо NASAMS.

Первые комплексы ПВО NASAMS прибыли в Украину осенью 2022 года. Министр обороны Алексей Резников заявил 7 ноября, что системы норвежского производства значительно усилят армию Украины.

В апреле ВСУ показали, как ЗРК NASAMS защищает украинское небо. Система способна обнаружить цель на расстоянии до 120 км, а затем поразить ее зенитными ракетами. За пять месяцев работы NASAMS сбили над Украиной более 100 российских ракет и дронов.