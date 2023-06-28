"Преодолеет ли свобода стены Кремля": Зеленский назвал плюсы для РФ от членства Украины в НАТО

По словам президента, России выгодно членство Украины в Альянсе, поскольку государства НАТО защищают народы, а не бросаются на соседние страны с целью уничтожить их будущее.

Related video

Если Россия попросит НАТО принять Украину, это будет правильным решением для Альянса, Европы и даже России. Об этом в среду, 28 июня сообщает Офис Президента Украины со ссылкой на видео его обращения.

"Украинцев волнует только то, чтобы никогда вновь российский реваншизм не пересек границы нашего государства. Как полноправный член НАТО Украина будет гарантировать, что в нашем регионе будет царить мир и свобода. И для России сейчас было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО, потому что члены НАТО обороняются, не уничтожают", — отметил президент.

Относительного будущего России Зеленский уверен, что это не волнует украинцев, т.к. после поражения в войне у РФ будет неясный сценарий. По мнению президента неизвестно "преодолеет ли свобода стены Кремля", а у НАТО четкая позиция защиты народов, сохранения добрососедства, в отличии от агрессора, пытающегося уничтожить будущее Украины.

По мнению Зеленского, если Россия хочет своей безопасности, то для нее лучшим вариантом будет принятие Украины в НАТО.

"Россия как никто заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах, а, следовательно, и Россия тоже заинтересована в Украине в НАТО. Это может быть кому-то не видно только из московских или валдайских бункеров, весь мир это видит", — подчеркнул лидер Украины.

Путь Украины в НАТО

21 июня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина может в ближайшем будущем получить приглашение в НАТО с "открытой датой".

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг 21 июня заявил, что Украину ожидают хорошие новости в контексте перспектив членства Украины в Альянсе.

Накануне саммита НАТО, предстоящего в июле 2023 года, глава Минобороны Алексей Резников заявил, что украинская армия стала единственной в мире, которая имеет опыт боестолкновений с ВС РФ и начала бить россиян западным оружием. Этот факт является главным аргументом в вопросе вступления Украины в НАТО.