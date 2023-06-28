ВСУ стали первыми бить россиян западным оружием: Резников о всуплении Украины в НАТО

Главным аргументом в вопросе вступления Украины в Альянс, отметил глава Минобороны, является тот факт, что украинская армия — единственная в мире, имеющая опыт сдерживания России.

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Украинская армия стала единственной в мире, которая имеет опыт боестолкновений с ВС РФ и начала бить россиян западным оружием. Этот факт является главным аргументом в вопросе вступления Украины в НАТО. Об этом 28 июня заявил министр обороны Алексей резников в интервью Financial Times.

"Украина была единственной страной в мире, которая имела боевой опыт сдерживания россиян и начала бить их оружием Альянса. Какой еще аргумент нужен для того, чтобы пригласить Украину в НАТО?" — отметил Резников.

Перед этим Резников отметил, что Украина ожидает получить на саммите НАТО в Вильнюсе, который должен состояться 11-12 июля "четкие условия" вступления в Североатлантический альянс. По его словам, Киев видит как минимум два варианта — или союзники назовут конкретные сроки вступления, или определенное событие, после которого Украина станет членом Альянса.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг 21 июня заявил, что Украину ожидают хорошие новости в контексте перспектив членства Украины в Альянсе. По его словам, в ходе саммита в столице Литвы союзники примут многолетний пакет помощи, который приведет Украину в соответствие со стандартами Североатлантического альянса.