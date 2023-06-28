ЗСУ стали першими бити росіян західною зброєю: Резніков про вступ України в НАТО

Головним аргументом у питанні вступу України до Альянсу, зазначив очільник Міноборони, є той факт, що українська армія — єдина у світі, яка має досвід стримування Росії.

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Українська армія стала єдиною у світі, яка має досвід бойових зіткнень із ЗС РФ і почала бити росіян західною зброєю. Цей факт є головним аргументом у питанні вступу України до НАТО. Про це 28 червня заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Financial Times.

"Україна була єдиною країною у світі, яка мала бойовий досвід стримування росіян і почала бити їх зброєю Альянсу. Який ще аргумент потрібен для того, щоб запросити Україну в НАТО?" — зазначив Резніков.

Перед цим Резніков зазначив, що Україна очікує отримати на саміті НАТО у Вільнюсі, який має відбутися 11-12 липня, "чіткі умови" вступу до Північноатлантичного альянсу. За його словами, Київ бачить щонайменше два варіанти — або союзники назвуть конкретні терміни вступу, або певну подію, після якої Україна стане членом Альянсу.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг 21 червня заявив, що на Україну очікують хороші новини в контексті перспектив членства України в Альянсі. За його словами, під час саміту в столиці Литви союзники ухвалять багаторічний пакет допомоги, який приведе Україну у відповідність до стандартів Північноатлантичного альянсу.