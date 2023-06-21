"Важлива підтримка": на саміті НАТО оголосять про багаторічний пакет допомоги для України

За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, українські військові продовжують щоденну боротьбу з російською агресією. Новий пакет допомоги потрібен для того, щоб ЗСУ остаточно пішли від радянської моделі армії.

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На саміті НАТО, який відбудеться у середині липня у Вільнюсі, можуть ухвалити "багаторічний пакет допомоги" для України. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Handelsblatt 21 червня.

За його словами, найближчим часом мають надійти добрі новини для України. Ідеться про допомогу в модернізації Збройних сил, які щодня борються на полі бою з російською агресією. У липні ухвалять остаточне рішення.

"Під час саміту союзники приймуть багаторічний пакет допомоги, який приведе Україну у відповідність до стандартів НАТО", — йдеться у повідомленні.

Також Єнс Столтенберг зазначив, що завдяки допомозі, яка буде незабаром надана, українські військові зможуть назавжди відмовитися від принципів радянської армійської моделі та працюватимуть із сучасною військовою силою, за всіма стандартами Альянсу.

Не змогли в НАТО пройти повз обговорення українського контрнаступу та успіхів ЗСУ на полі бою.

"Ми бачимо, як Україна знову отримує землю після кількох місяців навчання та оснащення своєї армії. Але місцевість складна, і російська армія створила сильні оборонні позиції, у тому числі мінні поля та протитанкові загородження. Українцям непросто рухатися вперед — тому така важлива підтримка", - підсумував Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, 19 червня Єнс Столтенберг заявив, що тільки Київ може визначати прийнятні умови миру в Україні. Генсек НАТО вважає, що заморожування українського конфлікту чи ухвалення угоди на умовах Росії не принесе миру Україні.