Ждет "сигнал": Зеленский может не приехать на саммит НАТО в Вильнюсе, – СМИ

По словам замглавы ОП Игоря Жовквы, Киев хочет получить ответ на заявку, которую Украина подала еще в сентябре прошлого года. Он отметил, что приглашение в НАТО является лишь первым этапом.

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Президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на саммите Североатлантического Альянса в Вильнюсе 11-12 июля, если в НАТО не проявят "мужества". Об этом пишет Reuters 29 июня, ссылаясь на заявление заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы.

Чиновник сказал журналистам, что в Киеве хотят получить ответ на заявку, которую Украина подала 30 сентября прошлого года.

"Эта заявка сейчас находится на столах лидеров союзников по НАТО. Вильнюсский саммит был бы очень хорошим началом для ответа на эту заявку. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству, что является лишь первым этапом", — заявил Жовква.

В публикации также говорится, что пока неизвестно, примет ли Владимир Зеленский участие в заседании. По словам журналистов, его отсутствие "затмит демонстрацию единства Запада".

Сообщается, что президент Украины не видит "никакого смысла" посещать саммит, если в Вильнюсе Киев не получит "сигнал".

Напомним, что 29 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов высказался о своих ожиданиях от саммита НАТО, который через несколько недель пройдет в литовской столице.

Ранее, 28 июня, президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны-члены НАТО помочь поставить Украину на "конкретный путь к послевоенному членству в альянсе".

Еще мы сообщали, что 28 июня премьер-министр Эстонии Кайя Каллас анонсировала "сюрприз" в отношении членства Украины в НАТО.