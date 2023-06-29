"Ожидаем конкретики": Данилов призвал НАТО не допустить третью ошибку в отношении Украины

По словам секретаря СНБО, на саммите в Вильнюсе должны прозвучать вещи, которые противоположны Будапештскому меморандуму, ведь в ином случае мир снова будет поощрять российскую агрессию.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов высказался о своих ожиданиях от саммита НАТО, который через несколько недель пройдет в литовской столице — Вильнюсе. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 29 июня.

По его словам, у Украины огромные ожидания от этого мероприятия и мировые лидеры должны уже озвучить конкретные заявления касаемо будущего Украины и ее безопасности от российской агрессии.

"Крах "Будапештского меморандума" (1994), провальный Бухарестский саммит НАТО (2008) были последовательными шагами к поощрению российского нападения на Украину", — говорится в сообщении.

Алексей Данилов также отметил, что мир допустил две ошибки, которые привели к полномасштабной войне и третья такая будет критической. История доказывает, что мировая стабильность невозможна, если не решить вопросы по безопасности Украины, ведь Кремль может в будущем повторить свою агрессию.

"От предстоящего Вильнюсского саммита ожидаем максимальной конкретики в стиле "анти-Будапешта", — подытожил Алексей Данилов.

Напомним, 28 июня сообщалось о том, что в НАТО анонсировали новости для Украины на саммите в Вильнюсе. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что единственная действенная гарантия безопасности для Украины — членство в Альянсе, а на самом саммите для Киева подготовили особый сюрприз, который не стали раскрывать.

21 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на саммите НАТО могут принять "многолетний пакет помощи" для Украины, который окончательно завершит переход ВСУ от советской модели армии. Украинские защитники будут воевать с современным оружием по стандартам НАТО.