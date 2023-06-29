Макрон призвал членов НАТО указать Украине "конкретный путь" в Альянс после войны

Генсек блока Йенс Столтенберг, в свою очередь, ждет, что Украина освободит как можно больше территорий, чтобы слово Киева стало весомым за столом переговоров о перспективе членства в НАТО.

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны-члены НАТО помочь поставить Украину на "конкретный путь к послевоенному членству в альянсе". Об этом он заявил в среду, 28 июня выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Елисейском дворце в Париже.

Издание отмечает, что в бухарестской декларации 2008 года члены НАТО пообещали Украине и Грузии, что однажды они присоединятся к западному военному альянсу. Украина подала заявку на членство в НАТО в сентябре 2022 года, при этом получив поддержку нескольких стран.

"Нам нужно будет определить путь, чтобы придать форму перспективам вступления Украины в НАТО, которые мы открыли еще в 2008 году в Бухаресте", — отметил Макрон.

По его словам, решения, принятые на саммите в Вильнюсе, обяжут НАТО на "долгие годы вперед".

"Я имею в виду, прежде всего, поддержку Украины, которой мы должны взять на себя долгосрочные обязательства", — подчеркнул президент Франции.

В свою очередь Генсек НАТО Столтенберг сдержанно заметил, что сила позиции Украины за столом переговоров будет зависеть от того, как много территорий, оккупированых РФ, она сможет вернуть.

Напомним, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО будет гарантировать, что в регионе будут царить мир и свобода. При этом члены Североатлантического альянса не достигли консенсуса касательно членства Украины.

Несколькими днями ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину ожидают хорошие новости относительно перспектив членства Украины в Альянсе.