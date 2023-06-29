Макрон закликав членів НАТО вказати Україні "конкретний шлях" до Альянсу після війни

Генсек блоку Єнс Столтенберг, у свою чергу, чекає, що Україна звільнить якомога більше територій, щоб слово Києва стало вагомим за столом переговорів про перспективу членства в НАТО.

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Президент Франції Емманюель Макрон закликав країни-члени НАТО допомогти поставити Україну на "конкретний шлях до післявоєнного членства в альянсі". Про це він заявив у середу, 28 червня, виступаючи разом з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Єлисейському палаці в Парижі.

Видання зазначає, що в бухарестській декларації 2008 року члени НАТО пообіцяли Україні та Грузії, що одного разу вони приєднаються до західного військового альянсу. Україна подала заявку на членство в НАТО у вересні 2022 року, при цьому отримавши підтримку кількох країн.

"Нам потрібно буде визначити шлях, щоб надати форму перспективам вступу України до НАТО, які ми відкрили ще 2008 року в Бухаресті", — зазначив Макрон.

За його словами, рішення, ухвалені на саміті у Вільнюсі, зобов'яжуть НАТО на "довгі роки вперед".

"Я маю на увазі, перш за все, підтримку України, на яку ми повинні взяти на себе довгострокові зобов'язання", — підкреслив президент Франції.

Зі свого боку Генсек НАТО Столтенберг стримано зауважив, що сила позиції України за столом переговорів залежатиме від того, як багато територій, окупованих РФ, вона зможе повернути.

Нагадаємо, 28 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО гарантуватиме, що в регіоні пануватимуть мир і свобода. При цьому члени Північноатлантичного альянсу не досягли консенсусу щодо членства України.

Кількома днями раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на Україну очікують хороші новини щодо перспектив членства України в Альянсі.