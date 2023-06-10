"Не видим консенсуса": в НАТО считают, что вступление Украины в Альянс необходимо отложить

Замгенсека блока Мирча Джоанэ отметил, что это не означает, что на саммите в Вильнюсе не будут приняты определенные решения, в том числе о повышении Комиссии НАТО – Украина до уровня Совета НАТО – Украина.

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Члены Североатлантического альянса не достигли консенсуса касательно членства Украины. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью румынскому агентству dcnews.ro, слова которого цитируют росСМИ.

"В данный момент мы не видим консенсуса внутри НАТО", — сказал Джоанэ.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский понимает, что во время продолжающегося конфликта, тема присоединения Украины к НАТО "должна быть отложена".

Однако, по словам Джоанэ, это не означает, что на саммите Альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, не будут приняты определенные решения, в том числе о повышении Комиссии НАТО — Украина до уровня Совета НАТО — Украина.

Высокопоставленный чиновник НАТО отметил, что сейчас Украина ближе к Альянсу и западным демократиям, чем когда-либо.

Также Джоанэ добавил, что на саммите в Вильнюсе лидеры стран-участниц блока одобрят важнейшее за последние полвека изменение военной стратегии и планирования.

Напомним, 10 июня заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что после подписания декларации о поддержке Канадой вступления Украины в НАТО количество государств, которые официально поддержали присоединение Украины к Альянсу, достигло 20.

9 июня советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина присоединится к НАТО только после победы в войне с Россией. До этого наша страна получит весь спектр западного оружия.