Система управления войсками Delta: в ВСУ объяснили, почему имеют преимущество над армией РФ (фото)

Украинское командование показало военную систему, которая дает преимущество над армией РФ. В частности, вся информация о событиях и ситуации собирается в одном месте, а уже операторы знают, что делать с ней дальше.

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3 июля в объединенном пресс-центре Сил обороны Северного направления сообщили об особенностях использования система управления войсками Delta. В систему интегрировано несколько электронных сервисов Минцифры Украины. При этом сохранена возможность обмена данными с системами управления НАТО. Детали о Delta рассказали на странице Facebook ОК "Север".

В заметке пресс-центра сначала описали, какие именно новосозданные — исконно украинские — сервисы вошли в систему Delta. Затем объяснили, каким образом эта система взаимодействует с техникой и программным обеспечением НАТО.

Кроме того, опубликовали фотографию из центра, в котором работают операторы системы. На фотографии — подвальное помещение, в котором за несколькими столами работают военные операторы. Перед каждым — экран ноутбука. На стене — экран, на котором отображается информация, необходимая для организации и проведения боевых действий.

Как выглядит командный центре при использовании системы управления войсками Delta

Какие украинские инструменты есть у Delta?

Минцифры создали следующие возможности для ВСУ и Сил обороны:

чат-бот "еВорог";

чат-бот "STOP Russian War";

другие ресурсы, которые собирают данные об армии РФ и отправляют ее в единую систему.

Как система взаимодействует с аналогичными системами НАТО?

Delta построена таким образом, что легко взаимодействует с западным программным обеспечением:

используются стандарты НАТО, поэтому есть полная совместимость с западными системами;

западная техника автоматически совместима с Delta (почти всегда);

серверы расположены за рубежом, поэтому недосягаемы для хакеров и ракетных атак армии РФ.

Неназванный украинский офицер, на которого ссылаются в заметке, указывает, что в Delta постоянно появляется что-то новое: "Добавляется новый функционал, что дает возможность получить значительное преимущество над врагом".

Система Delta — что это такое?

Delta — система управления войсками или система ситуационной осведомленности, которую украинское командование ввело в действие 4 февраля 2023 года. Благодаря этой системе ВСУ в реальном времени отслеживают движение армии РФ и видят ситуацию на поле боя.

Использование системы дает возможность вести так называемую "сетево-центрическую войну". Сетево-центрическая война — это такой способ ведения войны, в котором тесно взаимодействуют различные подразделения — разведчики, командование, средства поражения врага. Армия США — одна из первых армий мира, которая начала внедрять такой способ ведения войны.

Украинское командование показало пункт управления системы управления войсками Delta

Напоминаем, 2 июля стало известно, каким образом США и Япония будут наращивать военное сотрудничество. Один из шагов — создание объединенного командования.

Аналитическое издание Politico сформулировало три варианта программ безопасности для Украины. Во всех случаях — без НАТО, но с западным оружием.