Уничтожать ВС РФ стало проще: украинскую боевую систему DELTA объединили с польской TOPAZ

DELTA успешно передала информацию системе управления артиллерийским огнем TOPAZ, которая используется в гаубицах KRAB и самоходных минометах RAK.

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В ходе учений НАТО CWIX24, которые проходили в польском городе Быдгощ, украинская система управления войсками DELTA была успешно интегрирована с польской системой управления артиллерийским огнем TOPAZ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

В ходе учений DELTA собирала, обновляла и дополняла информацию, в частности о расположении собственных войск и дружественных подразделений. Затем эти данные передавались на польскую систему TOPAZ. Так военные получали полное понимание ситуации в поле боя. Как отмечает "Милитарный", TOPAZ используется в гаубицах KRAB и самоходных минометах RAK, стоящих на вооружении Украины.

Система управления огнем TOPAZ Фото: Милитарный

"В итоге украинская система успешно справилась с задачей и подтвердила совместимость со многими другими системами НАТО", — заявила заместитель министра обороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Чиновница подчеркнула, что в Украине идет первая в истории роботизированная война, а система DELTA дает ВСУ преимущество над противником. По ее словам, в 2024 году система DELTA успешно прошла тесты на 5 разных стандартов совместимости.

Система управления войсками DELTA Фото: Аэроразведка

Подполковник ВСУ Елизавета Бойко также добавила, что во время учений CWIX24 украинская команда провела ряд презентаций для иностранных делегаций и получила высокую оценку своей работы. Отдельно работу DELTA презентовали для главы НАТО по цифровой трансформации генерала Филиппа Лавина и заместителя начальника штаба развития способностей НАТО по цифровой трансформации вицеадмирала Джеффри В. Гьюза.

В Минобороны отметили, что DELTA позволяет видеть поле боя в режиме реального времени и отражает ситуацию на земле, на море и в воздухе на цифровой карте. Полученными данными можно обмениваться внутри подразделения, бригады и с союзниками.

Напомним, 28 июня Екатерина Черногоренко заявила, что в начале июля система DELTA будет полностью легализована и внедрена в Силы обороны Украины.

Ранее, 29 марта, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что DELTA получила интеграцию беспилотников и инструментов для планирования работы операторов.