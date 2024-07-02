Знищувати ЗС РФ стало простіше: українську бойову систему DELTA об'єднали з польською TOPAZ

DELTA успішно передала інформацію системі управління артилерійським вогнем TOPAZ, яка використовується в гаубицях KRAB і самохідних мінометах RAK.

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Під час навчань НАТО CWIX24, які проходили в польському місті Бидгощ, українська система управління військами DELTA була успішно інтегрована з польською системою управління артилерійським вогнем TOPAZ. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Під час навчань DELTA збирала, оновлювала і доповнювала інформацію, зокрема про розташування власних військ і дружніх підрозділів. Потім ці дані передавалися на польську систему TOPAZ. Так військові отримували повне розуміння ситуації на полі бою. Як зазначає "Мілітарний", TOPAZ використовується в гаубицях KRAB і самохідних мінометах RAK, що стоять на озброєнні України.

Система управління вогнем TOPAZ Фото: Мілітарний

"У підсумку українська система успішно впоралася із завданням і підтвердила сумісність із багатьма іншими системами НАТО", — заявила заступниця міністра оборони з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Чиновниця наголосила, що в Україні триває перша в історії роботизована війна, а система DELTA дає ЗСУ перевагу над противником. За її словами, у 2024 році система DELTA успішно пройшла тести на 5 різних стандартів сумісності.

Система управління військами DELTA Фото: Аеророзвідка

Підполковник ЗСУ Єлизавета Бойко також додала, що під час навчань CWIX24 українська команда провела низку презентацій для іноземних делегацій і отримала високу оцінку своєї роботи. Окремо роботу DELTA презентували для очільника НАТО з цифрової трансформації генерала Філіпа Лавіна та заступника начальника штабу розвитку спроможностей НАТО з цифрової трансформації віцеадмірала Джеффрі В. Г'юза.

У Міноборони зазначили, що DELTA дає змогу бачити поле бою в режимі реального часу і відображає ситуацію на землі, на морі та в повітрі на цифровій карті. Отриманими даними можна обмінюватися всередині підрозділу, бригади і з союзниками.

Нагадаємо, 28 червня Катерина Черногоренко заявила, що на початку липня систему DELTA буде повністю легалізовано і впроваджено в Сили оборони України.

Раніше, 29 березня, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що DELTA отримала інтеграцію безпілотників та інструментів для планування роботи операторів.